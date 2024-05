JAIME COSME, INSTÓ A BUSCAR CONSENSO PARA DAR LEGITIMIDAD AL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA KAWÉSQAR QUE ESTÁ DESARROLLANDO CONAF

​Un llamado al dialogo, al trabajo en conjunto donde puedan entenderse los sectores públicos y privados que desarrollan actividad, o pretenden desarrollarse en la reserva Kawésqar, realizó el dirigente de la pesca artesanal de Magallanes, Jaime Cosme Ormeño, actual presidente de la caleta de pescadores Barranco Amarillo de Punta Arenas.

Sobre el particular, Cosme dijo que luego de realizar diversas gestiones para que la Corporación Nacional Forestal, Conaf, se allane a transparentar los avances del Plan de Manejo en la Reserva Kawesqar, pese al secretismo con el que se llevaba el proceso y los resultados conocidos del borrador, prefiere quedarse con lo positivo.

Sobre lo anterior, explicó que hoy a lo menos ya se conoce un borrador, con el cual se puede estar o no de acuerdo, pero ciertamente es una oportunidad para que el Estado no imponga la ideología de algunas autoridades de un Gobierno de turno, sino que sea una decisión con real participación ciudadana y de los sectores productivos y donde la Conaf no siga con su afán de llevarse el plan de manejo a sus oficinas y lo siga redactando entre cuatro paredes como lo ha hecho hasta ahora.

El dirigente del gremio de la pesca artesanal, explicó que ha habido una certera decisión del Gobierno regional de Magallanes, cuando se solicita que la competencia para definir un plan de manejo sea de responsabilidad local.

“Es evidente que los tiempos han cambiado en el sentido de dar autonomía a los territorios para decidir sobre su futuro… y este hecho, como es un plan de manejo de una reserva que se encuentra en nuestra región, es una gran oportunidad para que demos muestras de civilidad y democracia para llegar a un plan que sea de beneficio real para Magallanes y sus habitantes. Por eso creo que será un error de los actores que participan ya sean las autoridades, agrupaciones, gremios o sectores productivos si pretenden imponerse sobre el otro.”

Finalmente explicó que, desde la pesca artesanal, siempre ha estado a disposición de dialogar y aportar con la experiencia de trabajar en el mar para que el plan de manejo en cuestión resulte lo más democrático y por cierto de cuidado con el medioambiente, de eso como sector productivo han dado muestras con creces y hechos concretos que son los principales interesados en cuidarlo.” Concluyó Jaime Cosme Ormeño.