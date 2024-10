KARAMANOS ENTREGA CARTOLAS BANCARIAS A FISCALÍA Y ASEGURA QUE ACUSACIONES “SON PARA DISTRAER ESCÁNDALOS AJENOS”

Irina Karamanos, excoordinadora sociocultural de La Moneda, volvió a rechazar las acusaciones recientes sobre su papel en la fundación ProCultura y su supuesta implicación en el Caso Convenios, en el que se alega que habría estado devolviendo fondos de proyectos adjudicados para fines políticos.

En este contexto, la exprimera dama confirmó la entrega de sus cartolas bancarias a la Fiscalía, como un símbolo de total transparencia en el caso.

¿Qué pasó?

Este miércoles se dio a conocer un nuevo antecedente relacionado con Irina Karamanos, excoordinadora sociocultural de La Moneda y expareja del Presidente Gabriel Boric, en el marco del denominado Caso Convenios.

De acuerdo con lo revelado por El Mostrador, un peritaje de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones detectó cinco abonos realizados por Karamanos a una cuenta de la Fundación ProCultura.

Dicha fundación cesó sus operaciones tras denuncias de contrataciones irregulares y de la adjudicación de convenios con sobreprecios. Según el citado medio, la PDI apuntaba a que Karamanos habría estado devolviendo fondos de proyectos adjudicados para fines políticos.

El informe señala cinco abonos emitidos entre agosto de 2021 y enero de 2022, que el Ministerio Público habría considerado como reintegros de fondos a la Fundación ProCultura.

La acusación tiene “evidentes fines políticos” y busca “distraer escándalos ajenos”

A través de su cuenta de X, la exprimera dama confirmó la entrega de su cartola bancaria para la investigación.

“Respecto a los supuestos abonos que se me atribuyen, reitero que no existen. Por eso, en un acto de transparencia, he entregado mis cartolas bancarias al fiscal“, afirmó.

Además, la exprimera dama cuestionó con dureza a quienes están aprovechándose de esta situación, asegurando que se busca obtener un rédito político.

“Rechazo las insinuaciones en mi contra, que tienen claros fines políticos y que buscan distraer de escándalos ajenos“, concluyó.

Fuente: cnnchile.com



