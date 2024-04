LEY 40 HORAS YA ES UNA REALIDAD: AUTORIDADES DE GOBIERNO DAN EL VAMOS A LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN MAGALLANES

​Autoridades de gobierno se desplegaron en la región y en todo el país para el damos a la entrada en vigencia de la Ley de 40 Horas este viernes 26 de abril.

Mientras en Santiago, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, participaron en una festiva actividad de pausa saludable, en la región de Magallanes, este hito se llevó a cabo a partir de un encuentro de mujeres líderes sindicales, emprendedoras, dirigentas sociales y empresarias con quienes se realizó una actividad con una pregunta clave: ¿Qué harás con tu hora libre?, organizado entre la secretaría regional ministerial del Trabajo y el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), en dependencias de la sala de pasajeros de la Empresa Portuaria Austral (Epaustral).

En ese contexto, la ministra Jeannette Jara señaló en la capital que la Ley de 40 Horas es “un logro importante para nuestro país, un logro para Chile, un logro, además, que inicia un camino a una reivindicación histórica por la cual muchos trabajadores, en los inicios del sindicalismo, incluso dieron su vida, que es tener una jornada laboral”.

En la región, en tanto, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Doris Sandoval Miranda, sostuvo que “no puedo si no estar muy contenta en esta jornada, agradezco a la vida el poder ser parte de este día histórico para el mundo del trabajo, porque comienza a regir la ley 40 horas, que es el inicio para consagrar nuevos derechos para los trabajadores y trabajadoras, que permitan conciliar sus vidas personales, familiares y laborales, para que recuperen tiempo para el ocio y el descanso efectivo, que es el espíritu de la ley. Esto, históricamente, ha significado mucha lucha sindical para tener esta jornada y, hoy, ya es una realidad”.

El proyecto original de la Ley de 40 Horas fue presentado en 2017 por la entonces diputada y hoy ministra de Segegob, Camila Vallejo, y la diputada Karol Cariola. En 2022 el gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó indicaciones a dicha propuesta, las que surgieron de un trabajo tripartito entre trabajadores, empleadores y Ejecutivo. El proyecto fue despachado a ley por el Congreso, con apoyo transversal, en abril del año pasado y promulgada el mismo mes.

En este sentido, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Obando, expresó que “uno de los aspectos, probablemente, más importante sobre todo para las mujeres, es la posibilidad de flexibilizar esta franja horaria el horario de ingreso o de salida, que va a permitir ingresar una hora más tarde y, por tanto, salir una hora más tarde, o bien, adelantar esa hora de ingreso. La legislación permite que tanto padres, madres como personas cuidadoras que tienen el cuidado personal de las infancias menores de 12 años accedan a esta banda horaria flexible, no obstante, también hay muchas mujeres que crían solas, por tanto, esto también es muy relevante para ellas”.

Actualmente, en la región de Magallanes, ya existen 22 empresas con el Sello 40 horas que distingue a aquellas organizaciones que se han adelantado a la ley y han reducido completamente su jornada. No obstante, los datos del ministerio del Trabajo registran más de cien empresas regionales que han concretado las 40 horas laborales.

Como representante del mundo del trabajo, la presidenta de la CUT provincial de Magallanes, Pamela Gotta, celebró y destacó este avance, señalando que: “Nosotros hacemos un llamado a los empleadores a que cumplan lo que está estipulado en la ley, que llegue a acuerdos con los sindicatos y los trabajadores para que esa hora realmente signifique un tiempo valorado para el trabajador. La idea es que el trabajador tenga esa hora y la destine para lo que estime conveniente. Ahora, si existe la voluntad de alguna empresa que quiere implementar las 40 horas, bienvenido sea”.

Por su parte, el director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia, se refirió a los cambios en la aplicación del artículo 22, informando que “una de las modificaciones importantes que trae la ley, es el cambio al artículo 22, inciso 2°, que a partir de ahora queda restringido a las altas gerencias, a aquellas personas que tengan facultades de administración y también quienes no estén sujetos a supervisión directa. Por tanto, ante situaciones que puedan suceder respecto a personas que estén con artículo 22 que pasen a jornada o viceversa, según las disposiciones legales, tienen que acudir a la Dirección del Trabajo, hacer el requerimiento y nosotros nos pronunciamos con una resolución si corresponde o no el artículo 22 para su caso en función del cargo que ocupe en su lugar de trabajo”.

Principales alcances de la Ley 40 Horas

Dada la gradualidad contemplada en la Ley de 40 Horas, este año la jornada laboral se reduce de 45 a 44 horas de forma obligatoria. A esto se suma, en abril de 2026, una disminución a 42 horas y, luego, en 2028, que será cuando la ley entre completamente en régimen, a 40 horas.

Sin perjuicio de lo anterior, las empresas pueden implementar las 40 horas voluntariamente desde ya y sin esperar la gradualidad.

Con todo, respecto a la forma en que debe implementarse la reducción obligatoria, esta se puede acordar entre los empleadores y los sindicatos. De no haber sindicato, el acuerdo puede ser directamente entre los empleadores y los trabajadores.

Si no existe acuerdo, un dictamen emitido por la Dirección del Trabajo el 18 de abril pasado estableció el criterio para la aplicación. En esa línea, el pronunciamiento precisó que, tratándose de una jornada de lunes a viernes, el empleador deberá rebajar en una hora la jornada diaria en alguno de los 5 días que forman parte de la jornada semanal.

En el caso de una jornada semanal de 6 días, de lunes a sábado, el dictamen sostiene que el empleador deberá disminuir al menos 50 minutos en uno de los días de la jornada semanal y la fracción de 10 minutos, en otro día.

Entre otros aspectos que incorpora la nueva ley, destaca que las empresas que apliquen las 40 horas desde ya pueden acceder a otras regulaciones. Por ejemplo, acordar distribuir con los trabajadores que la jornada se distribuya en cuatro días de trabajo por tres de descanso, conocida como 4×3, lo que es una innovación adoptada también en otros países.

Además, se incorpora un sistema bandas horarias para trabajadores que son madres, padres o que tengan el cuidado personal de niños de hasta 12 años. De esta manera, podrán anticipar o retrasar hasta en una hora el comienzo de sus labores, lo que determinará también el horario de salida.

Por ejemplo, si un trabajador ingresa por contrato a las 9.00 horas y sale a las 17.00 horas, podrá adelantar el ingreso a las 8.00 y retirarse a las 16.00; o bien, retrasar la entrada a las 10.00 y salir a las 18.00.

Para hacer uso de este derecho deberán entregar al empleador el respectivo certificado de nacimiento o la sentencia que le otorgue el cuidado personal de un niño o niña.