MARGARITA VARGAS Y LETICIA CARO: VOCES KAWÉSQAR EN DEFENSA DEL PLAN DE MANEJO Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA SALMONERA

​Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, Margarita Vargas, ex constituyente Kawésqar, y Leticia Caro Kogler, representante de la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar , conversaron sobre el significado y la importancia del Plan de Manejo de la Reserva Nacional Kawésqar para su pueblo. Durante la entrevista, las líderes indígenas denunciaron el intervencionismo de la industria salmonera en el proceso de consulta indígena, acusando al gobierno de tener una postura débil frente a esta problemática. Caro destacó que, a pesar de las críticas, el plan no busca detener la economía regional, sino que exige respeto por los derechos y formas de vida de las comunidades originarias. Ambas dirigentes recalcaron que el plan de manejo, lejos de estar detenido por un fallo judicial, está paralizado por razones políticas, reflejando una falta de respaldo gubernamental hacia las comunidades indígenas. Finalmente, Vargas y Caro hicieron un llamado a la ciudadanía para que comprendan la importancia de este plan, no solo para la preservación de la biodiversidad, sino también para la protección de los derechos ancestrales del pueblo Kawésqar, frente a la expansión de la salmonicultura en sus territorios.



Puedes ver la entrevista aquí:



