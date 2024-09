PRÓXIMO MARTES COMIENZA PARO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD PRIMARIA

​La Confusam, gremio que agrupa a los funcionarios y funcionarias de la salud municipalizada, comenzará un paro a nivel nacional este martes y que se extenderá por tres días, el 24, 25 y 26 de septiembre.



El gremio acusa que esta decisión fue tomada por las federaciones que la componen en su Conferencia Nacional, realizada a fines de agosto en Olmué, después de que varias demandas de la organización no se cumplieran por parte del gobierno.



Las razones del paro nacional de tres días se relacionan con el aumento a las agresiones a los funcionarios y falta de seguridad en los recintos de salud, la demora en el pago del incentivo al retiro y el mal funcionamiento de las plataformas tecnológicas de gestión en la atención primaria.



A esto se suma la promesa incumplida del gobierno de incluir la participación de los funcionarios en la reforma de salud y la universalización, lo que no ha ocurrido



“La reforma de salud se hace con las y los trabajadores y hasta el día de hoy no vemos que el ministerio de Salud ni el gobierno se haya acercado para trabajar en alguna propuesta”, señaló la presidenta de Confusam, Gabriela Flores.



“Los llamo a prepararse para este paro. Queremos respuestas, no migajas ni nuevos plazos. Los trabajadores de la salud arriesgan su vida todos los días frente a la violencia, esperan su incentivo por meses y hasta años y buscan participar de los cambios de la reforma”, declaró Flores.



“Ojalá que el gobierno entienda que a la primera línea hay que protegerla, no como lo ha hecho hasta ahora”, agregó, haciendo referencia a la demanda de mayor protección a los trabajadores de la salud frente a situaciones delictivas y de violencia en su contra por parte de algunos usuarios.



“Este paro también lo hacemos por los usuarios y usuarias de la Salud Primaria, que merecen una reforma de calidad y no migajas”, añadió Flores.



La Confusam aseguró que, durante los días de paralización, se mantendrán turnos éticos en los establecimientos para entrega de leche, medicamentos y casos graves de los pacientes.