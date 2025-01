MAYA FERNÁNDEZ RESPONDE A CRÍTICAS POR EL ANUNCIO DEL GOBIERNO POR LA COMPRA DE LA CASA DE ALLENDE: “NUNCA HA SIDO OCULTO”

Polémica generó el anuncio hecho por el Gobierno, a principios de esta semana, sobre la compra de las residencias de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende para convertirlas en casas-museo.

Más controversia generó el hecho de que la casa de Allende debía comprarse a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y a su hermano, Alejandro. Este sábado la secretaria de Estado volvió a referirse a ello, luego de que el Gobierno diera un paso atrás con su compra y el Presidente, desde Punta Arenas, reafirmara que esto “no se trata de un negocio”.

El caso

Se trata de la residencia en Guardia Vieja 392, en la comuna de Providencia, la cual fue comprada por los hermanos a su tía, la actual senadora Isabel Allende Bussi. Ambos son copropietarios desde 1998.

Según pudo comprobar Fast Check CL tras consultar al propio Ministerio de Bienes Nacionales, la ministra y su hermano iban a recibir 24.291 UF, es decir, cerca de $933 millones, por la vivienda, antes de que el mismo Gobierno diera un paso atrás

Este viernes, el Ministerio de Bienes Nacionales dio a conocer que no continuará con el proceso de adquisición de la residencia del expresidente Salvador Allende, luego de la polémica y las críticas recibidas.

A través de un comunicado el ministerio informó que “debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”.

En paralelo, comunicaron que la otra residencia que se contemplaba en este proceso, perteneciente al expresidente Patricio Aylwin, sí será adquirida.

“Como Gobierno seguiremos promoviendo la preservación del patrimonio de nuestro país. La vida y obra de los presidentes democráticos son parte del patrimonio de Chile y es rol del Estado conservar y difundir su legado”, concluye el comunicado.

Lo que dijo el Presidente

A eso de las 08:55 horas de este sábado, la ministra de Defensa fue consultada por 24 Horas, esta vez en Punta Arenas, luego de que acompañase al Presidente a un Punto de prensa al respecto.

“Nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado”, afirmó Boric, luego justificó que la detención del proceso ocurrió debido a problemas en la estructura de copropiedad de la vivienda.

“Al detectarse una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad de esa vivienda en particular, se decidió detener la compra hasta que ese problema sea eventualmente solucionado. Si eso no está solucionado, no se puede hacer la compra, porque en Chile las instituciones funcionan”, explicó.

Lo que dijo la ministra

“Tal como lo dijo el presidente, y aprovecho el espacio, esto es un proceso que revisa el Ministerio de Bienes Nacionales, lo dijo la ministra Aisén, y obviamente como es un paso que tiene legalidad, pasos legales, se está viendo cuáles son aquellas cosas que se tienen que cumplir“, apuntó la secretaria de Estado.

Luego, Fernández añadió que los herederos de la casa, ella una de ellos, son “una asociación, porque en un momento se maldijo que la casa, en el dicho hubo una confusión, mejor dicho, que la casa era mía, desgraciadamente mi madre murió, me hubiera gustado que estuviera viva, por tanto, en ese sentido, ese sexto era de mi madre“.

“Dicho eso, justamente esto nunca ha sido oculto, siempre estuvo, es más, en mi declaración de patrimonio, que todos pueden ver, y por tanto, es parte de lo que legalmente se está estudiando, por lo que justamente sería un proceso. (…). El presidente ha sido muy claro, nosotros no queremos ir nada que vaya contra la ley”.

Fuente: cnnchile.com



