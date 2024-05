MUNICIPALIDAD PIDE COLABORACIÓN PARA ENCONTRAR A AUTORES DE CARRERAS A CABALLO POR EL CENTRO

​Producto de la situación ocurrida durante el día martes, la Municipalidad de Punta Arenas realizó un llamado para solicitar apoyo de la ciudadanía con la finalidad de identificar a los protagonistas de las carreras de caballos ocurridas la madrugada del martes.



"Vimos como corrieron y se puede generar un accidente con gente inocente, además quiero destacar el maltrato animal que sufrieron estos caballos en una carrera en pavimento en una ciudad que es hostil a estos animales, y no hay nada que festejar, sino más bien señalar la irresponsabilidad de estas personas", indicó el alcalde Claudio Radonich.



Junto con lo anterior, la autoridad comunal, señaló que "la municipalidad ha sacado más de cien caballos de circulación, lamentablemente la legislación nuevamente no nos facilita la vida, por el contrario, la entorpece para poder ser más eficaces respecto de lo que la gente quiere, que es orden en la ciudad".

​​

Por su parte, el capitán Sergio Castillo, comisario de la Primera Comisaría de Punta Arenas, mencionó que "realizamos la denuncia pertinente al ministerio público por el maltrato animal, por los desórdenes públicos y por la tenencia responsable. Ahora lo que estamos haciendo es llamar a la ciudadanía y a quienes conocen a estas personas que estaban como jinetes de estos caballos a que nos entreguen los antecedentes, puesto que nos va a servir para la investigación que se está realizando".



​



​



​



​

Además, Michael Furniss, abogado del municipio, indicó que por otros hechos relacionados con caballos ya se han presentado querellas y que de igual forma "nuestra dirección de inspecciones ha cursado más de cien partes por animales circulando en la vía pública, y esas han llegado al Juzgado de Policía Local y en muchas de ellas se han aplicado multas a los infractores".







​

Para finalizar, José Luis Carreño, médico veterinario a cargo de la captura y manejo de caballos, manifestó que "aquí hubo evidentemente un maltrato animal porque se le exigió a ejemplares que corrieran en una superficie que no es apta para ellos con medios que no son aptos, ya que si estaban herrados, la herradura no tiene el agarre que le permite una sustentabilidad adecuada a ese ejemplar".