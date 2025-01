MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y CORFO PRESENTAN PROPUESTAS PARA NUEVOS POLOS COMERCIALES E INTEGRACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL 2025-2035

​En un esfuerzo por impulsar el desarrollo urbano y económico de la región, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) han anunciado una colaboración estratégica para proyectar nuevos polos comerciales y clusters productivos en la ciudad, integrados al Nuevo Plan Regulador Comunal (PRC) 2025-2035.

Esta iniciativa, desarrollada bajo el marco técnico del Programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Magallanes, busca cohesionar la planificación territorial con las necesidades productivas de la región, promoviendo un desarrollo sostenible, inclusivo y competitivo para Punta Arenas.



Visión y objetivos del proyecto

El trabajo conjunto entre la Municipalidad y Corfo está enfocado en identificar áreas estratégicas que fomenten la diversificación económica y la atracción de inversiones, considerando las demandas logísticas, sociales y climáticas específicas de la región.



Entre los objetivos principales destacan; la Articulación estratégica, que consiste en integrar la planificación territorial con iniciativas de fomento productivo; La Creación de polos comerciales, con el fin de desarrollar zonas que impulsen la economía local y mejoren la calidad de vida de los habitantes de Punta Arenas; Atracción de inversiones, que busca generar condiciones favorables para nuevos proyectos de infraestructura y una Gobernanza participativa, que incorpore a los actores públicos y privados en un modelo de desarrollo colaborativo.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el inicio del proceso de participación ciudadana para actualizar el Plan Regulador Comunal (PRC), en colaboración con Corfo, y señaló que sectores estratégicos, como las áreas portuarias, requieren adaptarse a las nuevas demandas de la ciudad. "Nuestra ciudad tiene que adaptarse para que el plan colabore con el desarrollo y no sea un freno, como ocurre ahora", explicó el jefe comunal.



Sumado a lo anterior, el edil se refirió a la transformación de la Avenida Costanera del Estrecho, uno de los lugares más fotografiados de la ciudad, para el cual propuso evaluar su expansión hacia el norte. "¿Podemos tener restaurantes o edificios de altura? Eso es lo que queremos discutir con los vecinos", remarcó Radonich, quien añadió críticas referidas a las restricciones del actual plan, que impiden el comercio en zonas claves e incluso en la costanera: "El lugar más visitado no puede tener una cafetería porque el plan regulador dice que son bodegas". Finalmente, la autoridad comunal subrayó que el nuevo PRC debe proyectar una ciudad para los próximos 30 años, indicando que "queremos incorporar espacios de encuentro, comercio y servicios, con la opinión de todos los vecinos."



Ejes de trabajo

El plan se estructura en tres ejes de trabajo; La Identificación de áreas estratégicas, que puedan transformarse en zonas comerciales y polos industriales estratégicos, vinculados a los proyectos del nuevo Plan Regulador Comunal. En segundo lugar, está la Gobernanza y planificación participativa, que busca crear una Mesa Técnica Público-Privada que liderará los esfuerzos para garantizar que las propuestas sean inclusivas, técnicamente viables y alineadas con el Nuevo PRC y por último, está la Focalización de trabajo para polos estratégicos, como lo son la Costanera del Estrecho de Magallanes, se busca una transformación en un espacio comercial y turístico tipo boulevard, con restaurantes, espacios culturales y servicios recreativos. Un Polo Logístico Multimodal ExChipera-Mardones-Tres Puentes: Nodo industrial y logístico, incluyendo proyectos como el Nuevo Centro Antártico Internacional y la readecuación del Terminal Mardones. También se considera la Zona Sur – Sector Agua Frescas: Espacio para dinamizar el turismo y comercio, con infraestructura habilitante para el sector sur.

La directora regional de Corfo, María José Navajas, explicó que el programa Transforma Regional Hidrógeno Verde de Magallanes incluye un enfoque en infraestructura y ordenamiento territorial, lo que ha llevado a una colaboración con la Municipalidad de Punta Arenas en el diseño del nuevo Plan Regulador Comunal: "Hemos invitado a la municipalidad a trabajar en conjunto, sobre todo en temas de ordenamiento territorial."



Además, la directiva destacó la identificación de áreas con potencial para desarrollo económico, comercial y logístico, mencionando el sector de Mardones como un ejemplo clave: "Ahí se deben coordinar todos los actores para tomar decisiones y entregar los permisos necesarios".



Respecto al borde costero de la ciudad, la directora de Corfo subrayó el potencial para un desarrollo económico más dinámico, afirmando que "podría convertirse en una costanera activa y productiva, similar a las de otras regiones, con servicios como negocios y comercios". Finalmente, la titular de Corfo Magallanes enfatizó que este enfoque contribuye a la diversificación del fomento productivo regional y al bienestar de los habitantes, donde "aspiramos a que existan más empresas, lo que resultará en una mejor calidad de vida para los habitantes de la región", concluyó.



Participación ciudadana

El plan avanzará en su fase de validación técnica y social durante el 2025, incluyendo consultas ciudadanas y mesas de trabajo sectoriales para garantizar que las propuestas respondan a las necesidades locales.



Ángela Salazar, asesora urbana de la Municipalidad de Punta Arenas, explicó el proceso de participación ciudadana para la actualización del Plan Regulador Comunal, destacando su importancia y organización. "Las participaciones ciudadanas se comunicarán por la página web del municipio, donde las primeras serán en abril, después en septiembre y diciembre, con fechas exactas que se publicarán una vez coordinadas".



Sumado a lo anterior, la profesional detalló que la ciudad se dividirá en cinco sectores y las actividades se realizarán en sedes sociales: "Habrá talleres con la comunidad para informar, recoger opiniones y discutir problemas en conjunto con la consultora encargada", indicó Salazar, quien aprovechó de referirse a los resultados donde enfatizó que no todas las propuestas podrán ser materializadas, afirmando que "hay cosas que se podrán acoger y otras no, porque la consultora hará estudios técnicos para coordinar y priorizar las ideas". Para concluir, la funcionaria municipal aseguró que la participación será valorada independientemente de la cantidad de asistentes.