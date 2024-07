MUNICIPIO RECONOCIÓ EL TRABAJO DE AGRUPACIONES ANIMALISTAS

​Luego de un fin de semana en donde se realizó una jornada de adopción canina y se celebró el Día del Perro, la Municipalidad de Punta Arenas reconoció durante la tarde de hoy, la ardua e importante labor que realizan las agrupaciones animalistas de la comuna.



Para esto, la administración comunal realizó una ceremonia en la Sala de Concejo "Carlos González Yaksić", la cual fue precedida por el alcalde Claudio Radonich, en compañía del concejal y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, José Becerra.



"El fin de semana tuvimos una jornada de adopción en el Mall Espacio Urbano, donde tres perritos ya tienen una nueva familia y estamos muy contentos con esto, pero faltaba entregar un reconocimiento a los grupos de rescate animal que son fundamentales", señaló el jefe comunal, quien añadió que "si se tiene una mascota hay que tener muy en claro cuáles son las obligaciones para su cuidado, lamentablemente, no todas las personas las cumplen, y es por esto que tenemos una gran cantidad de perritos que tenemos que rescatar y estas agrupaciones son fundamentales para esta tarea", explicó Radonich.



Para concluir, la autoridad comunal indicó que "si alguien quiere tener una linda mascota no la compre, tenemos animales que están esperando ser parte de un hogar y para adoptarlos pueden verlos directamente en nuestro Centro de Rescate Canino Municipal, donde los entregamos con todas sus vacunas, microchip y los elementos para que las puedan tener".



Por su parte, el concejal José Becerra, señaló que "con motivo del Día del Perro, le solicitamos al alcalde el poder realizar este reconocimiento a las organizaciones que principalmente trabajan con el municipio, para el rescate y la colaboración ante la gran cantidad de casos de abandono que hay en la comuna, tanto de perros como de gatos", afirmó Becerra, quien agregó que "cerca de una denuncia por maltrato o tenencia irresponsable de mascotas recibimos a diario, y esto es una alerta a una situación que está ocurriendo en la comuna y que debemos atacar con la mejor premura y capacidad que tiene nuestro municipio".



Del lado de las agrupaciones reconocidas, habló Carla Peñailillo, representante de Rescatistas Independientes, quien señaló que "actualmente somos cuatro personas activas con más de treinta casos, así que este reconocimiento es muy importante para seguir trabajando y aprovecho de agradecerle al municipio y a todas las entidades por hacer más visible el tema del abandono animal". En tanto, Gladys González, presidenta Agrupación Animal Barak, destacó que "estamos agradecidos del equipo de Yo Aperro, del alcalde y de que se reconozca nuestra labor que va en ayuda de los animales que más lo necesitan, de gente que necesita asesoramiento o que no sabe donde esterilizar, entre otras cosas". Por su parte, María Inés Monfil, representante de la Agrupación Animalista San Francisco de Asís, explicó que "nosotros tenemos un refugio que alberga a 132 perritos que han sido rescatados del abandono, tanto machos como hembras están esterilizados, y han sido recogidos con la idea de darlos en adopción, donde no todos logran encontrar un hogar, generalmente a los perros más grandes les cuesta más".