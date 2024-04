PAR EXPLORA MAGALLANES SOSTUVO PRIMERAS REUNIONES CON SELECCIONADAS (OS) DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR (IIE) Y EL PROGRAMA DE INDAGACIÓN PARA PRIMERAS EDADES (PIPE)

Vía la plataforma meet, el PAR Explora Magallanes sostuvo las primeras reuniones con seleccionadas (os) de los Instrumentos de Investigación e Innovación Escolar y el Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE), provenientes de distintos establecimientos educacionales de la región.

El objetivo de las reuniones fue dar conocer los lineamientos para que los docentes y Educadoras de párvulos puedan comenzar a trabajar con sus estudiantes y llevar a cabo sus propuestas planteadas en cada instrumento.

PIPE es un instrumento del PAR Explora Magallanes -perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes- tiene como objetivo fortalecer las competencias científicas de los equipos pedagógicos desde las primeras edades y aportar al desarrollo de las competencias necesarias para que niñas y -niños conozcan y comprendan su entorno.

IIE está dirigido a los y las docentes junto a sus estudiantes desde primero básico hasta cuarto medio a que desarrollen competencias para la investigación e innovación de sus proyectos, permitiéndoles la socialización del conocimiento dentro de la comunidad educativa.

La directora de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas Breskovic, comentó que “primero que todo, quiero felicitar a todos los y las que se inscribieron para ser parte de ambos instrumentos, en el caso de PIPE trabajaremos con 17 establecimientos educacionales de la región y en el caso de IIE con 14 establecimientos, 18 docentes y 29 proyectos. Para comenzar a trabajar con los seleccionados (as) nos reunimos vía meet, donde se dio a conocer los lineamientos y se aclararon las dudas de los seleccionados (as), quienes demostraron un gran interés de ser parte de los instrumentos e implementar sus ideas en el aula junto con los estudiantes”.

Los y las seleccionados de ambos instrumentos destacaron esta primera instancia. Una de ellas la Educadora de párvulos de Melisa Solsona de la Escuela Punta Delgada en San Gregorio, señaló que “ me quedó muy clara la información y estoy muy contenta participar en PIPE ,ya que años anteriores no se porque pero no tenia conocimiento de este instrumento, por lo que a su vez estoy muy entusiasmada y valoro mucho la preocupación de PAR Explora Magallanes de estar pendientes de responder las necesidades de las participantes”. Otra de ellas fue la docente de la Escuela Miguel Montecinos de Puerto Edén, Deisy Sánchez, quien participará junto a sus estudiantes en el Instrumento IIE, quien comentó “me pareció super bien, ya que nos van apoyar harto y especialmente porque van a ver instancias donde mis estudiantes podrán participar con sus pares de otros lugares y eso ayuda a que exista mayor motivación”.

Las próximas etapas tanto de IIE como PIPE será el “acompañamiento” para lo cual los encargados de los instrumentos, Alberto Donoso de IIE y Piroscka Fuenzalida de PIPE respectivamente, se reunirán en los próximos días en terreno con los seleccionados (as).