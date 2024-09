PATRICIA AMARALES EXPRESA PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DESMEDIDO DE PRECIOS EN LATAM

​Patricia Amarales, candidata al Consejo Regional de Magallanes, ha manifestado su profunda preocupación por el reciente aumento desmedido de los precios de los vuelos de Latam, que está impactando gravemente a los habitantes de la región. En un contexto donde la conectividad aérea es esencial, estas alzas no solo representan una carga económica significativa, sino también una barrera para acceder a servicios básicos como la salud y el trabajo.



Amarales ha calificado de inaceptable que los magallánicos deban pagar precios tan elevados para trasladarse dentro de su propio país. "No pedimos un trato preferencial, pedimos justicia. Para nosotros, volar no es un lujo, es una necesidad imperativa", declaró la candidata.



En el pasado, la Ley Lorca para las zonas extremas y la moción del diputado Pedro Muñoz que buscaba subsidiar los pasajes de pacientes y delegaciones deportivas y culturales ofrecieron soluciones que equilibraban las necesidades de conectividad. Amarales considera esencial retomar esas políticas y replantear nuevas iniciativas para proteger a los ciudadanos de estos aumentos desproporcionados.



"Es urgente que las autoridades y Latam colaboren para encontrar soluciones efectivas, como mecanismos de subsidio o compensación en rutas críticas. También es crucial fomentar la competencia en el mercado aéreo de la región para incentivar la entrada de nuevas aerolíneas", agregó Amarales.



Desde su candidatura al Consejo Regional, Patricia Amarales se compromete a impulsar políticas que defiendan a la comunidad de estas alzas abusivas y proponga soluciones sostenibles para garantizar una conectividad aérea justa y accesible para todos los magallánicos.