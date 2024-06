24 PEQUEÑAS EMPRESAS FUERON DISTINGUIDAS POR SUS ESTÁNDARES EN SEGURIDAD LABORAL

​Todos los años, el Consejo Nacional de Seguridad de Chile selecciona a un grupo de empresas de diferentes regiones del país para destacarlas por su gestión en materia de seguridad laboral, especialmente, a aquellas que han logrado porcentaje cero en accidentabilidad.

El objetivo de este Premio Anual de Seguridad es incentivar y valorar el esfuerzo realizado por los distintos sectores productivos y expresar público reconocimiento a las empresas, industrias, instituciones o servicios preocupados y con programas regulares que logren resultados efectivos en la prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

En esta oportunidad, la distinción se la llevaron 24 micro y pequeñas empresas adheridas al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) de la región, en tres categorías diferentes. El primer Premio, “Consejo Nacional de Seguridad”, se entrega a aquellas organizaciones que hayan logrado la más baja Tasa de Frecuencia en su grupo y fue otorgado a un total de 23 empresas en esta ocasión.

El segundo Premio a la “Excelencia en Prevención de Riesgo” se lo llevan las empresas o servicios que hayan lograde mantener una frecuencia cero durante dos años consecutivos o más y fue obtenido por 11 organizaciones durante el último concurso.

En tanto, el llamado Premio al “Esfuerzo en Prevención de Riesgo” es para las empresas que logran reducir en un 25% o más la Tasa de Frecuencia de accidentabilidad en relación con el promedio de sus dos últimos años y, en esta ocasión, fue entregado a dos mipes locales.

En palabras de la SEREMI del Trabajo, Doris Sandoval Miranda, “queremos destacar y sobre todo reconocer a estas 24 micro y pequeñas por el trabajo y esfuerzo que han demostrado este último año en anteponer el cuidado de sus trabajadoras y trabajadores en sus diferentes funciones, ya que aquí tenemos empresas de rubros tan diversos como el comercio, turismo, servicio automotriz, gastronomía, construcción y panadería, entre otros”.

Al respecto, el director regional del ISL Magallanes, Marcelo Triviño Álvarez, expresó que “nosotros, como ISL, lo que hacemos es acompañar a estas empresas y darles asesoría en sus procesos a fin de lograr, en lo posible, una tasa de accidentabilidad cero y que esto se mantenga así durante el tiempo, con protocolos claros donde prime la prevención y las normas sean conocidas por tanto por empleadores como por trabajadores”.

Las empresas ganadoras del Premio CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD fueron:

Campamento SPA

Soc. Com. Autronix

Magven SPA

AC Cartolerias SPA

Soc. Com. PRO-TEC Responsabilidad Ltda.

Lorena Matus Matus (Complejo Monte Aymond)

Ana Teresa Maas Reyes y Cía. Ltda.

José Luis Niklitshek Hurtado

Maestranza Patagonia Service SPA

Com. Y Turismo Dos Peces Ltda.

Turismo Alto Pehoé

Las empresas que ganaron dos Premios, es decir: CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD y PREMIO EXCELENCIA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS fueron:

Carolina Cárdenas Bozzo (Secretos de la Patagonia)

Mauricio Paredes Gatica (Minimarket)

Magdalena Redlich Eggers (Minimarket La Paloma)

VM Cars SPA (Taller Mecánico)

Ignacio Valdebenito Maldonado (Café Montt)

Restaurant de Turismo Roberto Gallardo (Rústico)

Eric Legois (Restaurant La Cuisine)

Luis Rubio Castro (Cecinas Don Lucho)

María Ercira Ruiz Triviño ( Metalcar)

Comercial Alfgal

Sharif Bianchi Chelech (restaurant)

La empresa que obtuvo el Premio CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD y PREMIO AL ESFUERZO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, fue:

Buda Express Ltda.

La empresa que obtuvo el Premio Premio AL ESFUERZO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS, fue:

Austral Bakery Spa