PORVENIR SE SUMA Y SE COMPROMETE CON LA DIFUSION DE LA LINEA DE PREVENCION DEL SUICIDIO *4141

​Como Autoridad Sanitaria continuamos en el despliegue territorial para seguir “Construyendo Salud Mental” y, especialmente, para difundir la línea de prevención del suicidio *4141. En esta oportunidad, desde la Isla de Tierra del Fuego las autoridades provinciales se sumaron al compromiso de dar a conocer esta alternativa de ayuda y acompañamiento que ha dispuesto de forma gratuita el Ministerio de Salud.

Es así como en el hall principal del Hospital Marco Chamorro de Porvenir se llevó a cabo la instalación de una placa informativa de esta línea de prevención del suicidio *4141 "No Estás Solo, No Estás Sola", como parte de las continuas acciones para abordar esta temática que impulsa el sector salud en la región.

La actividad contó con la presencia de la Delegada Provincial, Karin Fierro, la Directora del Hospital de Porvenir, Altaira Fehmann y equipos de este recinto de salud, la referente de salud mental de la Seremi, Maribel Bustos, el profesional de la Oficina Provincial de la Seremi, Iván Olivares, y representantes de Carabineros.

La Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Karin Fierro, resaltó que “cuando hablamos de mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenos, trabajar la salud mental es fundamental, y por eso mismo, que renovamos nuestro compromiso con el teléfono *4141, como una línea que permite también abordar esta temática, no solamente a nivel nacional, sino que también aquí en la provincia de Tierra del Fuego y la región de Magallanes”.

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha establecido la salud mental como una prioridad en su gestión, siendo una de las principales tareas del Ministerio de Salud propiciar las políticas necesarias para abordar las patologías asociadas a esta materia, para ello se ha impulsado la estrategia “Construyendo Salud Mental”, de la cual esta línea de ayuda forma parte.

La encargada del Programa de Salud Mental de la Seremi, Maribel Bustos, explicó que “el fono *4141 es una línea de atención telefónica que es gratuita y que cuenta con una opción especializada para atender a personas que están en riesgo suicida. Está atendida por psicólogos y psicólogas que trabajan las 24 horas, todos los días de la semana. Por lo tanto, es una línea telefónica que está abierta a la comunidad, que es gratuita y que está destinada a ser la primera contención y la primera intervención ante situaciones o personas que están en riesgo suicida”.

Acotó que “está comprobado que llamar a estas líneas de atención ayuda a disminuir la intensidad de emociones como angustia, e incluso ideaciones suicidas. Además de brindar una primera respuesta a la crisis emocional”, puntualizó

La enfermera coordinadora del programa salud mental del hospital de Porvenir, Teresa Barria, resaltó la importancia de esta línea para la comunidad nacional y provincial. “En ocasiones nos sentimos tristes, nos sentimos un poco deprimidos, no sabemos a quién recurrir, y aparte del equipo que trabaja acá del hospital, también existe esta línea donde hay psicólogos y psicólogas que están dispuestos a atender las necesidades de las personas. Una vez que se contactan con esta línea y son atendidos por estos profesionales, según la necesidad, son derivadas a los servicios de salud y de ahí a los lugares de donde se originó la llamada, para que así podamos nosotros, como equipo de salud aquí en el Hospital de Porvenir, hacer un seguimiento y seguir entregando las atenciones que la comunidad necesita”.