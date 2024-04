PREVIO A ENTRAR EN VIGENCIA ESTE VIERNES 26 DE ABRIL: DIRECCIÓN DEL TRABAJO CAPACITA SOBRE LEY DE 40 HORAS A COMUNIDAD USUARIA DE PUERTO WILLIAMS

En vísperas de entrar en vigencia la Ley de 40 Horas laborales en nuestro país, la Dirección Regional del Trabajo encabezó una nueva sesión del Consejo Tripartito de Usuarios de la Provincia Antártica Chilena, donde abordó las principales materias de esta normativa que se implementará gradualmente a partir de este viernes 26 de abril.



La actividad, realizada en dependencias de la Superintendencia de Bomberos de Puerto Williams, contó con la presencia del director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, e integrantes del mencionado consejo constituido por representantes de empleadores y trabajadores de los distintos sectores económicos que se desarrollan en zona austral.



Respecto a la charla sobre dicho marco legal impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, Gorziglia valoró la convocatoria que incluyó a referentes del ámbito público y privado local. "Estuvimos analizando la reducción de la jornada en una hora, la del Artículo 22 Inciso Segundo, las bandas horarias y también lo que dice relación con poder sustituir horas de sobretiempo por días de feriado. Esto estuvo muy provechoso y con una excelente asistencia", mencionó.



Por su parte, la delegada Muñoz recalcó la importancia de informar y educar a la comunidad con respecto a esta ley. "Agradecemos la instancia que ha generado la Dirección del Trabajo, que esté en forma constante haciendo despliegue hacia nuestro territorio y puedan reunirse con los vecinos y vecinas. Estas leyes se tratan sobre los derechos laborales que van a generar un cambio en la forma de trabajar de las personas. Hoy día hay que tener conocimiento para aplicarlos", sostuvo.



Por otra parte, Gorziglia aprovechó el encuentro para recordar que este 2024 se conmemoran 100 de la Dirección del Trabajo, por lo que se dio "un proceso reflexivo de la expectativa y los requerimientos de nuestros usuarios en el territorio, y buscar un camino de canalizar todas las inquietudes para poder fomentar y difundir la protección laboral a los trabajadores".



Asimismo, en este despliegue territorial por la capital provincial, la autoridad regional del Trabajo y parte de su equipo realizaron acciones propias de la institución, como fiscalizaciones y conciliación en materias de carácter laboral. Igualmente, se propuso generar una acción social en torno a conversar aspectos como ciertas normativas que han modificado el Código del Trabajo, solicitudes realizadas de forma transversal en la comunidad de Puerto Williams.



A continuación, te dejamos algunas preguntas y respuestas en torno a la Ley de 40 Horas, información proveída por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social:



- ¿Cómo se implementará la Ley de 40 horas?



La reducción de la jornada se implementará de forma gradual y será de la siguiente manera:



26 de abril de 2024: 44 horas semanales.



26 de abril de 2026: 42 horas semanales.



26 de abril de 2028: 40 horas semanales.



De todas maneras, nada impide que las empresas reduzcan la jornada de trabajo semanal a 40 horas antes de las fechas indicadas en la propia Ley.



- ¿Cómo se implementará la primera reducción de una hora semanal?



El espíritu de la Ley es reducir la jornada laboral en horas. Este viernes 26 se inicia esta norma con una hora menos que podrá realizarse en un día a la semana, si la jornada es de 5 días semanales, y de 50 minutos en un día y 10 minutos en otro, si la jornada laboral es de 6 días a la semana. También está la posibilidad de que exista un acuerdo entre las partes para adecuar la nueva jornada laboral.



- ¿Me pueden reducir el salario por esta reducción horaria?



Con la reducción de la jornada laboral no se pueden bajar los salarios, lo contrario sería una falta a la norma, es decir, una ilegalidad.



- ¿Qué pasa con los trabajadores públicos?



En el caso de los trabajadores públicos, este sector ya tiene una jornada de 44 horas a la semana (el viernes se retiran una hora antes), por lo mismo el compromiso del Gobierno del Presidente Boric es presentar un proyecto de Ley con el objetivo de ir empalmando la reducción horaria gradual.



- ¿Qué pasa si las empresas no respetan la ley?



Las empresas que no cumplan con la regulación, serán fiscalizadas y se exponen a ser sancionadas y multadas por parte de la DT.



- ¿La Ley de 40 horas semanales es para todas las y los trabajadores?



La Ley sobre reducción gradual de la jornada de trabajo se aplica a todas las y los trabajadores cuya relación laboral se encuentra íntegramente regulada por el Código del Trabajo.



- ¿Desde cuándo tiene vigencia la jornada 4x3?



La distribución de la jornada en 4 días de trabajo y 3 días de descanso puede implementarse de manera inmediata y voluntaria en las empresas que ya operen con las 40 horas semanales de jornada laboral. Esto debe ser de mutuo acuerdo entre las partes.



- ¿Qué pasa si trabajo más de 44 horas?



A contar del 26 de abril de 2024, todo trabajador/a que labore más de 44 horas, y que no haya suscrito un pacto (individual o a través de su sindicato) le corresponderá que tales horas en exceso le sean pagadas como horas extraordinarias, debiendo siempre suscribir un pacto que justifique su realización y respetar los límites de acuerdo con las reglas generales.



Para más información, ingresa a https://www.mintrab.gob.cl/40horas/.