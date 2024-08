PROFESORES DE MAGALLANES SE ADHIEREN A PARO NACIONAL: EXIGEN SOLUCIONES A LA VIOLENCIA Y AGOBIO LABORAL

COMUNICADO PÚBLICO.

La Directiva Regional del Colegio de Profesoras y Profesores A.G. Magallanes convoca a una paralización de 24 horas, esto será a nivel de todo Chile, para este miércoles 07 de agosto enfocado en los 4 ejes centrales demandados por el no MÁS AGOBIO, ACOSO, MALTRATO NI AGRESIONES.



Además dentro de nuestras consignas también se encuentran la Deuda Histórica, mención de las Docentes Diferenciales y Educadoras de Párvulos, inestabilidad laboral y la Evaluación Docente.

La violencia es la causa fundamental de la problemática psicológica y social que llegan a nuestras escuelas, nuestra solicitud no es sancionar sino llegar a la raíz de la violencia que existe hoy en día en la sociedad.

Entonces, llamamos a nuestras/os Parlamentarios que vean la problemática de la convivencia, las agresiones y el maltrato al Docente, hacemos hincapié en la actitud que tienen y la falta de sensibilidad al no apoyar al profesorado en la creación de una ley que proteja a todas/os los Docentes, es una falta de respeto que no nos consideren siendo que somos profesionales importantes para la sociedad, como podemos esperar que nuestras/os estudiantes y apoderadas/os nos valoricen si los que lideran el país no lo hacen.

También convocamos a las Autoridades Ministeriales para que otorguen a este problema la centralidad y prioridad que amerita, igualmente a la sociedad la llamamos a reflexionar sobre el daño profundo que nos hace la violencia y la necesidad imperiosa de modificar las conductas agresivas e intolerantes.

La Unidad nos garantiza el logro de nuestras demandas.

¡UNIDAS Y UNIDOS, SOMOS MÁS FUERTES!

