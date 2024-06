PUERTO WILLIAMS: DPP ANTÁRTICA CHILENA Y MUSEO TERRITORIAL YAGAN USI REALIZAN EXITOSO ENCUENTRO POR DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Con una amplia convocatoria, se llevó a cabo el encuentro "Compartiendo saberes del territorio" en el Museo Territorial Yagan Usi - Martín González Calderón de Puerto Williams, actividad enmarcada en el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, efeméride que desde 2021 se conmemora cada 20 de junio de manera oficial en Chile.



Esta instancia, organizada conjuntamente entre el mencionado recinto cultural y la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, contó con una feria artesanal, gastronomía tradicional, exhibición del documental "Breve espacio de un tiempo" –del director local Fernando Saldivia-, una zona didáctica para niñas y niños, y un conversatorio en torno a la temática.



La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, calificó positivamente esta actividad vinculada al Solsticio de Invierno, evento que para gran parte de las culturas originarias del Hemisferio Sur significa el inicio de un nuevo ciclo de la naturaleza. "Como Gobierno, poder conmemorar esta fecha, poder trabajar de manera institucional, estar abiertos a toda la comunidad, es muy importante (...). Nosotros quisimos mostrar la cultura, que la gente la conozca, la valore y la respete. Eso hoy día se demostró: vinieron familias completas, visitas de extranjeros, y se fueron maravillados", comentó.



En nuestro país, pese a que este hito planetario es característico en las culturas Rapa Nui, Aymara, Mapuche, Quechua y Diaguita, la máxima autoridad provincial destacó estas instancias para igualmente poner en valor a los pueblos del extremo austral como el Yagán, quienes son habitantes ancestrales del territorio donde se realizó la actividad. "Conocemos su cultura, su cosmovisión y también el respeto hacia la naturaleza, por lo tanto, también valoramos lo que significa estar en este territorio tan austral que es del Pueblo Yagán, y también poder conocer su cultura, sus tradiciones que se mantienen por miles de años. Es súper importante el trabajo que se hizo. Estamos agradecidos de la convocatoria y de todos quienes pudieron mostrar su cultura, y esto también da instancia para hacer otras actividades a futuro", profundizó.



Por su parte, la encargada de educación del Museo Territorial Yagan Usi, Camila Barría, de igual manera tuvo un balance positivo de la actividad. "Resultó bien, fue ordenado. Llegó mucha gente, lo cual no teníamos previsto, porque igual era feriado, había mucho frío y mucha nieve (...). A mí me llega mucho más porque soy parte de la Comunidad Yagán de Bahía Mejillones, e igual me había puesto nerviosa a ver si llegaba poca gente, pero no, fue bonito y la idea era conmemorar este día. Es importante que se conmemoren a los pueblos originarios de Chile", comentó.



Desde junio de 2021, la Ley N° 21.357 convirtió esta efeméride en feriado nacional y de esta forma el Estado de Chile reconoce esta fecha como un momento para conectar con la propia historia ancestral del país y valorar la diversidad cultural. Al respecto, Barría comentó que, por una parte, esto es positivo, pero "por mi parte personal, encuentro que falta mucho, porque son muchos pueblos originarios que hoy día están pasando por hartas cosas no tan positivas, y también por las tragedias anteriores, ya que varios venimos de etnocidio o genocidio, entonces, es algo que hay que conmemorar en realidad. Y somos muchos descendientes, en mi caso puedo hablar por mi parte, entonces, es bueno que se conmemore un día para nosotros. Y aparte que empieza el Solsticio de Invierno, que es un año nuevo", comentó.



En la propia feria, realizada en el hall del museo, estuvieron presentes artesanas que son parte de la red de Prodemu, así como también integrantes de la mencionada comunidad yagán. Entre estas últimas, estuvo Elcira Hernández, quien confecciona cestería y tejidos en base a crochet. La vecina de Puerto Williams se mostró agradecida por esta actividad para vender sus productos especialmente en una época del año que decaen sus ventas, al no estar en la temporada turística de verano. "Son importantes estas invitaciones porque nos hacemos más conocidas y también para vender nuestra artesanía", manifestó.



En tanto, Álvaro Esteban, oriundo de Ecuador, se fascinó con todas las muestras en la actividad. En especial, por una cultura y gastronomía muy distinta a lo que él está acostumbrado en su país natal. Tal fue el caso de una mermelada artesanal de calafate que adquirió "hecha con las manos de una artesana, y que diga Puerto Williams, esto vale más que el oro", opinó. "Para mí, que vengo de otro país, de otra cultura, me siento abrumado de haber podido llegar hasta los confines de la Tierra, hasta verdaderamente el verdadero fin del mundo, Upushwea, Puerto Williams, Chile", agregó.



"Yo vengo muy seguido al museo, porque estoy fascinado con la cultura yagán, con su historia, con todas esas raíces místicas, antiguas, de mucha historia. Yo vengo de otra cultura, de la mitad del mundo, de otra gastronomía, de otra tierra, pero yo acá me siento tan feliz. Desde que pisé un pie acá hace dos meses y medio, todo el mundo me ha recibido con las manos abiertas. Me he sentido identificado, me han sacado a pasear a Bahía Douglas, a Puerto Toro. Aquí al museo he venido como 10 veces, y las 10 veces son como la primera vez. Me han explicado para realmente enterarme y saber qué pasó aquí", culminó.









​



​