UN PULMÓN PARA EL PLANETA: NASA SEÑALA QUE BOSQUES CHILENOS DE LA PATAGONIA SON LOS QUE MÁS ABSORBEN CARBONO EN EL MUNDO

Un reciente estudio realizado por la NASA en colaboración con científicos chilenos ha revelado que los bosques de la Patagonia chilena son uno de los ecosistemas más importantes en términos de almacenamiento de carbono a nivel mundial, con casi 100 toneladas de carbono por hectárea. Esta investigación subraya la relevancia de la región como un “pulmón del planeta” y resalta la urgencia de su conservación.

​



El trabajo, que involucró el uso de tecnología avanzada de la NASA, como rayos láser lanzados desde la Estación Espacial Internacional, descubrió que los bosques siempreverdes de la Patagonia almacenan significativamente más carbono de lo que se había estimado previamente. Según los resultados, estos bosques retienen un promedio de 96 toneladas de carbono por hectárea, cifra que supera en un 110,6% los valores reportados por el Instituto Forestal de Chile en su mapeo de carbono forestal.





Esta colaboración se enmarca en la “Misión GEDI” de la NASA, cuyo objetivo es comprender cómo los ecosistemas de todo el planeta almacenan carbono y cómo estos procesos impactan el ciclo del agua y la biodiversidad. A pesar de la tecnología avanzada empleada desde el espacio, la complejidad del terreno en la Patagonia, sumada a factores como la nubosidad constante, exigió la realización de mediciones adicionales en terreno, tarea que fue asumida por la empresa chilena Carbon Real.





​



Felipe Escalona, fundador y CEO de Carbon Real, destacó la importancia de este trabajo conjunto: “Queríamos determinar con la mayor precisión posible las capacidades de almacenamiento de carbono de la Patagonia para promover su conservación a través de la venta de bonos de carbono. Por eso contactamos a la NASA y comenzamos a trabajar juntos, complementando las mediciones espaciales con tecnología LiDAR desde la superficie terrestre”, publica Bio Bio.

​



Un paisaje hermoso y clave para lucha contra el cambio climático

​



Los resultados de esta investigación, que serán publicados en septiembre en la revista Forest Ecology and Management, resaltan la Patagonia chilena no solo como un destino de belleza natural, sino como un tesoro ambiental clave en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, muchos de estos bosques no cuentan con protección pública, lo que ha llevado a Carbon Real a tomar medidas para garantizar su conservación privada en ciertas áreas.





Adrián Pascual, científico de la Misión GEDI de la NASA y de la Universidad de Maryland, y primer autor del artículo, enfatizó la relevancia de estos hallazgos: “La Patagonia es un legado para las generaciones futuras. Debemos estar preparados para actuar y proteger este tesoro verde que supera incluso la majestuosidad de la Amazonía”.

Fuente: adnradio.cl

​