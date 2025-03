“PARA MÍ UNA REFORMA QUE NO REFORMA LO ESPERADO, ESPERAMOS QUE LAS AUTORIDADES SE DESPLACEN A TERRENO A EXPLICAR EN DETALLE REAL CUANTO SE VERÁ INCREMENTADA”

​Según Alejandro Avendaño Gallardo, para nada esta es una reforma histórica como la quieren llamar, al contrario es tan solo una reformita que la verdad no soluciona el problema de fondo que tienen las pensiones de los jubilados actualmente y cuando el discurso decía los jubilados no pueden seguir esperando es que si seguirán esperando ya que el mejoramiento de las pensiones será marginal.

Hoy la comunidad no entiende y no sabe cuánto realmente mejorara su pensión, esta reforma no se hace cargo de lo que realmente los pensionados y pensionadas con míseras pensiones esperaban, por más que se señale que el sistema de pensiones deje de depender únicamente de las AFP, abriendo el sistema a nuevos inversores y a que un ente público, como el IPS, pueda entregar funciones de soporte, escuche bien soporte pero las AFP seguirán existiendo.



Esta reforma para que se entienda bien se basa en la PGU (Pensión Universal Garantizada), PGU que ya existía y su valor actual es de $224.004



Aumento de la PGU a $250.000 (La Pensión Garantizada, PGU, no será universal)

Implementación gradual desde la publicación de la ley: (marzo del 2025)

A los 6 meses: Beneficiarios de 82 años o más (septiembre 2025)

A los 18 meses: Beneficiarios de 75 años o más (septiembre 2026)

A los 30 meses: Beneficiarios de 65 años o más (septiembre 2027)

Lo que indica que a los beneficiarios de 65 años 0 más y que les correspondería en septiembre del 2027 ese valor de $250.000 solo con el reajuste anual que tiene la PGU llegaría por si solo a ese valor.



La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio económico del Estado (que ya existía) al que podrás acceder si cumples con los requisitos. A partir del 1 de febrero de 2025, si tienes una pensión base menor o igual a $762.822 mensuales, el monto de la PGU corresponderá a $224.004; mientras que si tu pensión base se encuentra en el rango de $762.823 a $1.210.828, el monto de la PGU será variable.



Beneficio por año cotizado



Aporte de 0,1 UF ($3.870) por cada año cotizado con un tope de 25 años. Las mujeres accederán con al menos 10 años cotizados durante la primera década de implementación, luego ese umbral será de 15 años. Los hombres accederán con al menos 20 años cotizados.











Veamos dos ejemplos de cómo aumentarían las pensiones con la reforma.

Mujer con 10 años cotizados

Pensión actual sin reforma de $296.749

$296.749 que se desprende de: Pensión actual autofinanciada de $72.745 y la PGU de $224.004.

Pensión aplicando la reforma $371.130

$371.130 que se desprende de: Pensión actual autofinanciada de $72.745 + compensación mujeres $ 9.677 + cotización por años cotizados $38.708 + $250.000 PGU.

Para mujeres que se encuentren pensionadas que cotizaron sobre 25 años, recibirán el tope máximo de bono en U.F. cuyo monto será de U.F 2,5 ($96.000), descenderá en 0,1 U.F por año, hasta los 13. Quienes hayan cotizado menos de trece años no recibirán nada.

Al igual en el caso de las mujeres es importante aclarar: primero para obtener la PGU debe cumplir 65 años siendo que se jubila a los 60 años y segundo de acuerdo a la edad que tenga la podría llegar a los $250.000 (totalmente injusto y que no se diga que se le mejorara la pensión de inmediato cuando entre en vigencia esta reforma).

Hombre con 10 años cotizados

Pensión actual sin reforma de $298.898

$298.898 que se desprende de: Pensión actual autofinanciada de $72.745 y la PGU de $224.004.

Pensión aplicando la reforma $324.894

$324.894 que se desprende de: Pensión actual autofinanciada de $72.745 + compensación por años cotizados $0 + PGU $250.000.

Se debe aclarar que para obtener los $250.000 de PGU dependerá de la edad que tenga al momento de regir la reforma, o seguir con el valor actual y sin modificación de su pensión.

Para hombres que se encuentren pensionados que cotizaron sobre 25 años, recibirán el tope máximo de bono en U.F. cuyo monto será de U.F 2,5 ($96.000), descenderá en 0,1 U.F por año, hasta los 20. Quienes hayan cotizado menos de veinte años no recibirán nada.

Finalmente un llamado a las autoridades a salir a terreno y con ejemplos claros se les diga cuanto y cuando vera una mejora en su actual pensión y que insisto esta reforma se basa en la actual PGU que ya existe pero de lo nuevo un mísero aumento mientras la señora juanita seguirá esperando por un aumento que le permita llegar a fin de mes al menos algo holgada pero con esta reforma no podrá.

Y a quienes votaron a favor de esta reforma se hagan cargo, primero con un gran discurso fuerte que esta reforma no era lo mejor y se deberían hacer cambios profundos, como eliminar las AFP, modificar la tabla de mortalidad, etc., solo cambiaron el discurso y no solo eso también con su votación fue aprobaron esta reforma, finalizo señalando Avendaño.