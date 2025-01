CON REFUERZOS DE BACHELET Y VODANOVIC: BORIC EMPLAZA A LA DERECHA A LLEGAR A ACUERDO EN REFORMA PREVISIONAL EN MEDIO DE DESORDEN OFICIALISTA

A las 12:30 horas de este lunes, el Presidente Gabriel Boric llegó hasta el gimnasio municipal Santiago Bueras de Maipú. Lo hizo acompañado de los principales dirigentes del oficialismo: las ministras Carolina Tohá (Interior) y Jeannette Jara (Trabajo), el alcalde Tomás Vodanovic y Michelle Bachelet, además de la vocera (s), Aisén Etcheverry, y algunos timoneles y parlamentarios de la alianza.

La gran convocatoria de este “encuentro ciudadano”, en la segunda comuna más poblada del país, se da luego de una semana compleja para el oficialismo. En los últimos días, la ministra Jara ha debido hacer frente a las críticas de dirigentes de la alianza sobre el rumbo que ha tomado la reforma de pensiones que ella impulsa, alejada de la promesa que se hizo en campaña y que hoy se negocia en la Comisión de Trabajo del Senado, con mayoría opositora.

Los primeros en alzar la voz fueron algunos diputados comunistas -el partido de Jara-, quienes, liderados por Daniel Jadue, se abrieron a retirar el proyecto. También evidenciaron una postura crítica algunos diputados del Partido Socialista (PS) y otros de la bancada PPD e independientes. El senador Pedro Araya (PPD) incluso se abrió a retirar la iniciativa y admitió que él podría rechazarla.

En ese contexto, y con el gran elenco oficialista respaldándolo, el Mandatario decidió emplazar a la oposición.

“El gobierno ha tenido flexibilidad (...). No tenemos los votos para hacer la reforma que a nosotros nos gustaría, pero permítanme decirles desde esta tribuna a la derecha, que ellos tampoco tienen los votos para hacer la reforma que ellos quieren y, por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo”, manifestó entre los aplausos de los asistentes.

El Presidente fue enfático en recalcar que el 6% extra de cotización debe tener un componente de solidaridad, a diferencia de lo que plantea la mayoría de la oposición, que debiera ir exclusivamente a la cuenta individual.

“Esto es algo de sentido común, acá nadie va a lograr el 100% de lo que quiere, pero lo importante es que a los chilenos y chilenas les suban las pensiones ahora, y para eso hay que llegar a un acuerdo. Ustedes pueden ver que el gobierno ha estado dispuesto a ceder en sus posiciones. ¿En qué ha cedido la derecha hasta el día de hoy?”, añadió el Mandatario.

El emplazamiento del Presidente no dejó indiferente a la derecha. En la tarde, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien preside la Comisión de Trabajo, respondió que “no puede ser más contradictorio, porque es un tono, una arenga, un contenido contradictorio con lo que han planteado sus propios ministros. Aquí estábamos haciendo un esfuerzo de hartos meses por tratar de llegar a un buen entendimiento, un buen acuerdo. Yo estaba convencido de que esa era la línea y ahora resulta que primero los dirigentes del PC, algunos, no todos, dicen que hay que retirar la reforma (...). El gobierno está desahuciando la reforma previsional”.

​En un tono menos confrontacional, Bachelet, quien fue invitada al encuentro directamente por la ministra Jara, sostuvo que “necesitamos que esta sea una prioridad no solo del gobierno o de un cierto sector político, necesitamos que sea la prioridad de todas y todos, y hoy necesitamos llegar a un acuerdo con la reforma previsional porque es una deuda pendiente que no puede seguir esperando”.

No es la primera vez que Bachelet participa de este tipo de actividades relacionadas con la reforma de pensiones. En enero del año pasado, protagonizó el acto “Mejores pensiones para las mujeres de Chile”, desarrollado en Peñalolén, al que asistieron más de tres mil personas.

En esta oportunidad, eso sí, también destacó la participación de Tomás Vodanovic, quien -junto con la expresidenta- es de los liderazgos mejor evaluados dentro de la izquierda, de acuerdo a distintos sondeos de opinión. Por lo mismo, el apoyo que ambos entregaron al gobierno es significativo.

“Queremos hacer un llamado desde el mundo municipalista a los parlamentarios y parlamentarias de los distintos sectores políticos a que pongamos el bien del país por delante. Que dejemos los cálculos mezquinos de lado, que dejemos la calculadora electoral y que entendamos que las personas mayores de Chile no pueden seguir esperando un día más”, sentenció el jefe comunal y militante del Frente Amplio.

En La Moneda afirman que la actividad en Maipú fue uno de los hitos que busca marcar el Ejecutivo de cara a la votación de la reforma de pensiones. Así, aseguran que aún no se ha diseñado un despliegue particular por el tema que incluya a todo el gabinete, algo que podría ocurrir durante las próximas semanas. Todo eso está en evaluación, afirman, ya que desde este mismo lunes la ministra Jara se enfocará en la recta final de la negociación del proyecto.

Por su parte, y en respuesta al ruido que ha existido en la alianza de gobierno por el rumbo que ha tomado la reforma, la ministra Jara afirmó que “en el oficialismo lo que hay es un diálogo político más, no una negociación. Nosotros formamos parte de un mismo gobierno, y si hay necesidad de aclarar puntos, de generar certezas, de comunicar de nuestra parte mejor a los parlamentarios que tengan dudas, estamos plenamente disponibles para aquello”.

En esa línea, la secretaria de Estado ejemplificó que el domingo sostuvo conversaciones con los diputados Juan Santana (PS), Gael Yeomans (Frente Amplio), Luis Cuello (PC) y Andrés Giordano (Frente Amplio). Además, este martes Jara sostendrá un almuerzo con la bancada de diputados socialistas, desde la que, la semana pasada, hubo fuertes cuestionamientos a la reforma. “No podemos haber llegado al gobierno pidiendo ‘no más AFP’ para terminar con ‘más AFP’”, lamentó Daniel Manouchehri. Lo mismo hará el jueves con la bancada PPD e independientes.

Horas antes, desde La Moneda, Jara sinceró que “quedan muy pocos días para que empiece el receso legislativo. Por eso, va acabándose el tiempo, es sumamente importante definir si va a haber acuerdo o no, y si ese acuerdo va a ser parcial o total. Estas últimas horas son claves para esta materia”.

En ese sentido, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien participó en la actividad, hizo presente que “existe toda la disposición y voluntad para trabajar durante todo enero, para tener mejores pensiones desde ahora”.

De todas formas, ya hay quienes adelantan que, en caso de no llegar a acuerdo en enero, podría ocuparse parte del receso de febrero para continuar con las tratativas. Una de quienes promueve esa opción es la senadora Alejandra Sepúlveda (independiente), quien ayer invitó a “todos los que somos parlamentarios a no tener ese receso si no somos capaces de llegar a un acuerdo y tener finiquitado este proceso, no en el mes de enero, sino en el mes de febrero. Es una responsabilidad ética y moral tener terminado este proceso antes de que llegue marzo”.

Fuente: latercera.com

