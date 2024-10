RICARDO GARECA SE DESAHOGA PREVIO AL DUELO CON BRASIL: “NO EXISTE UNA SELECCIÓN MÁS GOLPEADA QUE NOSOTROS”

Ricardo Gareca, DT de la selección chilena, tomó la palabra este miércoles en conferencia de prensa, en la previa del duelo contra Brasil por las Eliminatorias al Mundial 2026.

De entrada, el “Tigre” se mostró optimista a pesar del mal momento que vive La Roja. “El pesimismo no está insertado en la selección, sino en el entorno de la selección, que es diferente. Los que llevamos tantos años dentro del fútbol somos optimistas, siempre queremos revertir la situación y cambiar el rumbo de todo”, señaló.

Además, abordó el tema de la experiencia del plantel, que en este caso, varios jugadores de la nómina tienen poco recorrido con La Roja. “Con jugadores de experiencia puede pasar lo que viene pasando hace 7-8 años… Cualquier jugador que está capacitado no necesita experiencia, tiene que rendir como rinde en su club, si fue citado es porque es de los mejores jugadores. La mejor etapa que tuvo Chile fue con gente joven, que no tenía experiencia”, aseguró.

El técnico argentino también se refirió a la “presión” que tiene la selección chilena. “Todos sentimos presión, estamos representando al país, Chile es una selección con historia. Vivimos con presión permanentemente por la exigencia, no hay términos medios, es ganar o ganar, pero le pasa a todo el mundo”, indicó.

“En cuanto a lesiones, problemas, o algo, no existe una selección más golpeada que nosotros, pero no es motivo de excusa, no es mi intención, porque creo en los jugadores que tenemos, estamos en condiciones de representar bien al país”, concluyó Ricardo Gareca.

Fuente: adnradio.cl

