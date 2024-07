RODOLFO ARECHETA ADVIERTE SOBRE FALTA DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO EN SUBSIDIO ELÉCTRICO

​Esta mañana, en el programa "Buenos días región" conducido por Cristofher C. Cortéz en Polar Comunicaciones, el abogado Rodolfo Arecheta Baleta advirtió que el subsidio eléctrico propuesto no beneficiará a todas las familias que realmente lo necesitan. Arecheta enfatizó que el gobierno no ha proporcionado todos los antecedentes necesarios sobre el alcance y los criterios de este subsidio, lo que genera incertidumbre y preocupación entre la ciudadanía.



Puedes ver la entrevista aquí:







