SENADOR KARIM BIANCHI DENUNCIA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES EN PARCELAZOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​A través de Redes Sociales se estarían difundiendo fiestas clandestinas, en terrenos arrendados y que tienen como gancho la presencia de menores de edad, en los denominados "parcelazos", donde hay explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescente, en la región de Magallanes y que fue denunciado por el senador independiente de la zona, Karim Bianchi.



Conjunto a lo anterior, se están realizando operativos policiales que revelan que adultos contactan a menores a través de "Grindr" para reunirse en moteles o bares, a cambio de drogas y dinero, y donde no se les pide la cédula de identidad a su ingreso, todo esto en la ciudad del Presidente Gabriel Boric, sin embargo pese a las alertas las autoridades no han tomado acciones.



"El día martes 11 de junio presenté junto a otros 35 senadores y senadoras, tal como exige el reglamento, una solicitud de sesión especial para revisar el aumento en casos de explotación sexual infantil, sobre todo en la región de Magallanes. Pedimos la asistencia del Fiscal nacional Ángel Valencia, al defensor de la niñez y del ministro de Justicia, Luis Cordero, pero pronto a cumplirse tres meses de dicha solicitud no hay respuesta alguna", dijo el senador Bianchi.



Al respecto, agregó que "me parece impresentable la inacción e indolencia de la mesa del Senado, porque está claro que no les interesan los temas de infancia y que menores de edad estén involucrados en casos de abusos. ¿Qué esperan para pedir explicaciones a las autoridades que están a cargo de velar por los derechos de los pequeños? ¿esperan que alguno muera? ¿esperan que más niños aún sean perjudicados y violentados?, hay que preocuparse no sólo por quiénes votan sino también por quienes están siendo totalmente invisibilizados por el Estado y las autoridades".



"Tenemos un especial interés en que no se repitan los escenarios del Sename, el Fiscal Regional declaró que existen 44 causas abiertas y en investigación por utilización de parcelas y lugares aislados en la región de Magallanes para llevar a cabo la explotación sexual infantil de menores bajo la tutela del Estado, por lo que se vuelve indispensable revisar y atender esta urgencia", sentenció el senador Bianchi.



Recordemos, que en la solicitud realizada en junio por el parlamentario, se incluía a tratar el mal uso de casi la mitad ($2.000 millones) de los $4.500 millones que el servicio desembolsó para comprar "gift cards" canjeables en tiendas del retail y que se implementaron precisamente para dejar atrás el ex Sename y las burocráticas compras públicas, entre otras materias.