SENADOR KARIM BIANCHI VALORA QUE SE INCLUYA A LOS TAXIS BÁSICOS COMO PARTE ESENCIAL DEL TRANSPORTE

​El Senador por la región de Magallanes presentó una indicación en la discusión de la ley de subsidios al transporte público, logrando incluir que los taxis básicos sean reconocidos como parte esencial del transporte, permitiéndoles optar a subsidios de mejora de infraestructura, chatarrización, renovación vehicular de cero emisión, electrificación y sistemas de carga vehicular. "Este logro se suma al primer transporte público mayor para la ciudad de Puerto Natales, lo que permitirá que coexistan de mejor manera ambos servicios y el subsidio a la demanda del transporte marítimo desde Porvenir a Punta Arenas, mejorando la calidad de vida de los fueguinos, quienes enfrentan día a día las complejidades propias del aislamiento", señaló el parlamentario. Asimismo, agregó: "Esta iniciativa no solo viene a fortalecer el rol del estado en materia de conectividad, sino que viene a hacer justicia a lo que por años no se resolvió, como es incluir a los taxis básicos y de turismo como sujetos relevantes en el transporte público. Por lo tanto, creemos que esta cartera logró entender cabalmente lo que significaba la descentralización". Finalmente, Bianchi sentenció: "Con esta iniciativa se fortalece la toma de decisiones de los gobiernos regionales, para que prioricen nuevos proyectos en materias de transporte en zonas aisladas, transporte escolar y zonas rurales, que se enfoquen en el FAR (Fondo de Apoyo Regional) estrictamente en proyectos de transporte público, se habilita el financiamiento de infraestructura asociada a la electromovilidad para los colectivos, se incorporan los taxis básicos, para que puedan optar a renovación de vehículos de cero emisión junto con infraestructura asociada".