SENCE MAGALLANES INVITA A LAS MIPYMES DE LA REGIÓN A RESPONDER ENCUESTA PARA MEJORAR SUS SERVICIOS Y PROGRAMAS

​La iniciativa cuenta con el apoyo de ProPyme, gremio que respalda y participa activamente, busca construir un diagnóstico y caracterización del sector, para comprender mejor las necesidades y desafíos del sector empresarial y mejorar los servicios y programas que ofrece el SENCE, con el diseño de estrategias más efectivas de apoyo al crecimiento y desarrollo de las Mipymes.



“Con esta encuesta lo que queremos es acercar nuestros servicios al gremio empresarial de las Mipymes, quienes participan e inciden positivamente en el mercado laboral y que no están o no han estado tan familiarizados con las posibilidades que le ofrece el Estado en materia de capacitación a través de Sence”, dijo la directora regional (s), Doris Manquian Cuminao.

La encuesta es completamente anónima, con un tiempo de respuesta no superior a 5 minutos y estará disponible en línea en el link https://es.surveymonkey.com/r/J9XFD8K hasta el 27 de junio de 2024.



“Queda poquito para que se cumpla el plazo de la encuesta por lo que invitamos y hacemos el llamado a las Mipymes a que se motiven y participen de esta encuesta, que es la primera que haremos, mas no la última; porque nos aportará información significativa que nos ayudará a abordar de mejor manera las necesidades del sector”, enfatizó la autoridad.

Adicionalmente, se espera fortalecer y fomentar el vínculo entre las empresas con los equipos de asesoras y asesores de empresas regionales y a las OMIL, que en definitiva realizan atención de empresas a lo largo del país.