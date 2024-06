SEREMI DE SALUD EFECTUA JORNADA REGIONAL DEL PROGRAMA DE LA MUJER, RECIEN NACIDO, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

​Desde la Autoridad Sanitaria, se organizó en el marco de la Estrategia Regional de Salud y los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030, con apoyo del Servicio de Salud de Magallanes y Hospital Clínico, una Jornada Regional - que no se efectuaba desde antes de pandemia – con relación al Programa de la Mujer , Recien Nacido (RN) y Salud Sexual y Reproductiva (S.S.R.R).



Desde el nivel central participó el Dr. Gonzalo Rubio Scwheiser, Gineco Obstetra, Jefe de la Oficina de la Mujer del Dpto. Ciclo Vital de DIPRECE de la Subsecretaria de Salud Pública, MINSAL, quien presentó los lineamientos y desafíos actuales, con la asistencia de autoridades de salud y jefatura médica del Centro de Responsabilidad de la Mujer del Hospital Clínico, participando el equipo de matronería clínica regional, jefaturas y asesoras técnicas representantes de la red regional y comunales del programa, desde atención primaria a nivel terciario, incluyendo a referentes de establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas.



En la oportunidad se abordaron los avances históricos reconocidos internacionalmente y la necesidad de transformar el Programa de la Mujer que data de 1997 a un Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con su respectiva norma técnica y administrativa.



María Isabel Velich Uribe, matrona a cargo regional del Programa de la Mujer, Género, Derechos Humanos y Violencia de la SEREMI, explica que “el objetivo es lograr trabajar no solo en referencia a la mujer, sino que se considere a los hombres, a las disidencias sexuales en el curso de vida, desde el nacimiento hasta la adultez mayor, incluyendo, la educación sexual integral y también nos permite profundizar y avanzar en la agenda sectorial de género, cuyas líneas estratégicas son los derechos S.S.R.R. y la no violencia en todas sus formas”.



La profesional, señala que esta jornada, buscó reconocer el estado actual de la red pública, las nuevas atenciones que se están desarrollando junto a la implementación de las nuevas leyes que han ido mejorando el acceso a la salud en base a derechos.



Respecto a la nueva mirada que tiene el Programa de la Mujer, el Dr. Gonzalo Rubio, a cargo de esta temática, en la Subsecretaría de Salud Pública del MINSAL, resaltó la importancia de llegar con este tipo de capacitaciones a regiones lejanas como Magallanes, zona que en comparación a otras, tiene muy buena atención y cobertura en metas sanitarias, como en Papanicolau y Mamografías, así como en control prenatal precoz y atención profesional del parto institucional.



Destacó que su intervención en esta jornada planteó “el cambio de mirada del Programa de la Mujer, que fue el que nos acompañó desde el año 1997 hasta ahora, avanzando hacia un Programa de Salud Sexual y Reproductiva que tenga una visión mucho más universal y de atención a todas las personas que viven en el territorio, porque nos damos cuenta que la salud sexual y reproductiva no es solamente una cosa de mujeres, sino que también es una cosa de hombres y de las personas diversas”.



En tanto, Patricia Cárdenas Díaz, matrona referente del Programa Mujer RN y Salud Sexual y Reproductiva del Servicio de Salud Magallanes, sostuvo que el encuentro permitió conocer la realidad en cuanto a la estructura de matronería a nivel de la red. “Es importante saber cuáles son las necesidades de las y los profesionales matrones en la misma red, y saber con este equipo, que coberturas podemos lograr. Tenemos desafíos como las nuevas normativas y mejorar la salud de la mujer en su salud sexual y reproductiva, climaterio e infertilidad”.



Otro expositor en este encuentro, fue el Doctor Raúl Martínez, Jefe del C.R. de la Mujer del Hospital Clínico Magallanes, quien valoró la posibilidad de reunirse con los referentes ministeriales, generando una unión entre el nivel central, que es la Subsecretaría de Salud Pública, con el Servicio de Salud, con los establecimientos de atención primaria y los recintos de mayor complejidad de la red asistencial pública. El Dr. Martínez, expuso sobre la realidad del C.R. en materia de recursos humanos, brechas existentes y proyectos que se tiene en marcha. A su vez, hizo un balance sobre la implementación de nuevas normativas como Ley Mila, Ley Dominga y Ley I.V.E.



Sostuvo que “se expuso acerca de consolidar el desarrollo de algunas líneas estratégicas como oncología ginecológica, que a partir de este año logró la autonomía plena de la región de Magallanes para este cáncer, lo cual es una noticia muy buena para nuestra región. De seguir desarrollando laparoscopia, continuar con el impulso que le hemos dado al piso pélvico, el apoyo al climaterio, cuando tiene algunas complejidades, porque está radicado fundamentalmente en la atención primaria, el objetivo es resolver oportunamente toda la patología benigna ginecológica. Nosotros este año ya hemos alcanzado una resolución de las listas de espera muy buena, estamos ahora en máximo de tres, cuatro meses resolviendo nuestras pacientes quirúrgicas. ”.



Posteriormente se presentó a referente ministerial y equipo matronería regional, el trabajo en la atención primaria desde CORMUPA y el Proyecto Punta Arenas Te Cuida Mujer, a cargo de la referente Fabiola Hernández y las acciones y equipo que desarrolla actividades programáticas en CESFAM Mateo Bencur, con la más alta densidad de beneficiarios/as por Soledad Morales.



Durante la tarde, se habló sobre derechos sexuales, sexualidad y violencia y la conformación de la Red Sectorial de Violencia presentándose, los procesos clínicos asistenciales para asegurar atención sin revictimización a víctimas, el ámbito jurídico comparativo entre norma técnica y Ges 86, sobre denuncia peritaje y como se abordara en las comunas aisladas, además de presentarse el nuevo equipo GES 86 hospitalario, por referente de Víctimas de Violencia Sexual del S.S. Lorena Riquelme y finalmente, referente Programa Mujer del Servicio Salud, Patricia Cárdenas, reporta los datos de los últimos años en transmisión vertical para VIH ITS; se destaca que desde el 2003 donde se inicia este protocolo, a la fecha incluyendo gestación de madres viviendo con VIH - bajo la línea de protección desde la gestación - no existen casos VIH en recién nacidos.







