SEREMIS DE CIENCIA, EDUCACIÓN Y MUJER RECONOCEN A JÓVENES QUE INGRESARON A LA UNIVERSIDAD CON EL CUPO MÁS MUJERES CIENTÍFICAS

Para compartir un desayuno y dialogar sobre la importancia de disminuir las brechas de género e incrementar la participación femenina en las ciencias, hasta la oficina de la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), llegaron algunas de las jóvenes que ingresaron a la Universidad de Magallanes (UMAG) con el Cupo Más Mujeres Científicas (+MC), programa que otorga matrículas adicionales en instituciones de Educación Superior con el objetivo de contribuir a la disminución de las brechas de género potenciando y aumentando la participación femenina en carreras de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, más conocidas como STEM por su sigla en inglés.

En relación a la importancia de tener más mujeres haciendo ciencia y a la implementación de políticas que permitan su acceso a la universidad, la seremi de Ciencia, Verónica Vallejos Marchant, indicó que "como gobierno queremos que más mujeres sean protagonistas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La segunda Radiografía de Género indica que solamente el 39% de la investigación regional es realizada por mujeres, es un número que queremos incrementar y a través del Programa Más Mujeres Científicas estamos avanzando para lograr esta meta, porque facilita el acceso de las chicas a la educación superior en carreras STEM, lo que permitirá que en un futuro tengamos más mujeres aportando a los conocimientos, al desarrollo tecnológico y de innovación con pertinencia territorial".

Por su parte, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, expresó que "ha sido un grato momento el que hemos vivido con las estudiantes favorecidas con el cupo Más Mujeres Científicas. Les comentábamos con las seremis sobre los positivos resultados que obtuvo la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena este 2025 en las postulaciones para la Admisión Universitaria, donde existió un aumento de un 9,6% en comparación con el año anterior. Y lo más interesante de aquello, es que el 59% de las personas seleccionadas son mujeres. Son señales que nos permiten ver con optimismo el futuro y nos motivan para seguir trabajando en post de la equidad y la disminución de las brechas de género en nuestro país. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus estudios e invitamos a las jóvenes de 3° y 4° medio que quieran estudiar alguna carrera vinculada a la ciencia que se informen sobre esta iniciativa que el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de las estudiantes de Chile".

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, destacó la relevancia que tiene esta medida que es parte del sello "Chile para Todas" que busca implementar iniciativas concretas, intersectoriales, materiales, de corto y mediano plazo de ejecución destinadas a las mujeres del país. "Estamos trabajando en eliminar los estereotipos de género y la discriminación. Recordemos que las mujeres somos la mitad de la población y debiéramos estar representadas en la misma proporción en todos los espacios. El programa Más Mujeres Científicas nace porque necesitamos a mujeres que tengan la visión de hacerse preguntas con perspectiva de género, que investiguen esta materia y encuentren respuestas que nos permitan seguir acortando las brechas".

Más Mujeres Científicas en Magallanes

La Universidad de Magallanes (UMAG) es una de las instituciones adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior que en 2024 adoptó esta iniciativa, y cuenta con 24 cupos destinados a mujeres, distribuidos en cuatro carreras: Ingeniería, Biología Marina, Ingeniería Civil e Ingeniería en Construcción.

En este nuevo proceso de admisión, 15 estudiantes de la región fueron beneficiadas con el cupo Más Mujeres Científicas para estudiar en la ya mencionada casa de estudios, y siete de ellas compartieron con las autoridades de Ciencia, Educación y Mujer sus intereses y metas para su vida profesional.

Natalia Oval Fernández es una de las matriculadas en Ingeniería con claras intenciones de ser ingeniera química. En relación a la existencia del cupo y el ingreso de más mujeres en carreras científicas hace un llamado a las nuevas generaciones para que sigan sus pasos "espero que se motiven a escoger una carrera -STEM-. Hoy en día somos más mujeres las que participamos y nos atrevemos a estudiar en estas carreras y como mujer, y como estudiante también, siento la responsabilidad de comentar por medio del diálogo cotidiano mi experiencia dentro de la ciencia y que eliminemos los estereotipos que han sido integrados desde que somos muy pequeñas".

Otra joven que se matriculó en Ingeniería en la UMAG es Natalia Canales Ramos, quien se mostró agradecida ya que el cupo le permitió poder matricularse en la carrera de su interés, "había quedado en lista de espera y en mi nombre se indicaba seleccionada con este cupo, el de Más Mujeres Científicas, y salté de emoción. Me encantó. Agradezco a mi liceo porque las profesoras de Física fueron un enorme ejemplo, me enseñaron con mucho cariño, y eso logró que a mi me gustaran las materias de física y química".

Es importante destacar que para la admisión de este año 42 de las 45 universidades adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior son parte de este programa, lo que significó un total de 2.836 vacantes ofertadas en 474 programas distintos, superando a las 2.358 del proceso anterior.

