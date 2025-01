SEREMIS DE SALUD Y ECONOMÍA REFUERZAN ENTREGA DE INFORMACIÓN DE MAREA ROJA PARA TURISTAS QUE UTILIZAN RENT A CAR EN LA REGIÓN

​Cada año son miles de turistas que visitan la región de Magallanes durante la época del verano. Un porcentaje de ellos utiliza el sistema de Rent a Car para recorrer nuestra zona, y es por eso que las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y de Economía comenzaron la distribución de material educativo de marea roja en español e inglés para potenciar esta campaña preventiva y así aumentar el conocimiento en los turistas nacionales y extranjeros sobre este fenómeno.

Con este fin, la Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, y la Seremi de Economía, Marlene España, junto a profesionales de la Autoridad Sanitaria, concurrieron a la empresa Econorent para distribuir material con información sobre marea roja, cómo se presenta en el territorio marítimo, detección , los síntomas y medidas preventivas.

La Seremi Francisca Sanfuentes explicó que: “Este año en el contexto de la Campaña de Verano, estamos con estas actividades de prevención de la marea roja y una de las de las cosas que hacemos es la distribución de material informativo en distintos lugares de la región. En este caso, en los Rent a Car porque es un punto de contacto con los turistas nacionales y extranjeros que vienen a nuestra región, que la van a recorrer en auto y que van a estar accediendo a las costas de nuestra región, para que manejen la información de los riesgos que implica la marea roja, qué significa y todas las orientaciones en relación a dónde adquirir, comprar y consumir mariscos que estén debidamente certificados por los laboratorios de la SEREMI de Salud”.

Agregó que existe una buena llegada con todo el rubro de turismo como restaurantes, hostales, medios de transportes en general, “los cuales nos apoyan en estas campañas preventivas y nos permiten llegar a los turistas que acceden a nuestra región”.

La Seremi Marlene España, señaló que “desde el punto de vista turístico, como Seremi de Economía es sumamente importante para nosotros que el turista tenga toda la información a la mano, de manera de asegurarnos de que sea un destino seguro y que no sea un problema para el turista, por simplemente desconocimiento de la existencia de la marea roja”.

Enfatizó que existe un trabajo de difusión por parte de todos los operadores que les interesa cuidar el destino turístico y que éste sea amable y generoso de recibir a los turistas con toda la información pertinente. “Es importante destacar que la comunidad en general debiera tomar conciencia de optar siempre por lugares establecidos, donde nosotros tenemos la seguridad de que la toda la producción y la oferta disponible cuente con los análisis de laboratorio pertinente”.

Respecto a la marea roja en Magallanes, la Seremi Sanfuentes recordó que su presencia es una realidad permanente en nuestra región. “Va variando año a año durante las temporadas, los lugares donde se ubica y las cantidades de toxinas que pueden tener estos mariscos. Nosotros mantenemos una vigilancia permanente en conjunto con Economía, a través del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), de esa manera poder ir abriendo y cerrando áreas para la extracción comercial de producto. A esto se suma, nuestro monitoreo de borde costero”

La encargada del Programa Marea Roja, Paulina Solar, respecto a la situación actual de este fenómeno, explicó que: “Observamos un aumento de la floración en el sector norte de la región, en la provincia Última Esperanza, generando un incremento en los niveles de la toxina. No ha llegado a niveles de cierres aún, pero se está viendo conflictiva esa parte de la región”.

Pedro Santander, como jefe regional de Econorent en Punta Arenas, manifestó que es importante enfocarse en el turista extranjero y en el turista nacional que no es de la región, porque si uno habla de marea roja en otros lugares del país, muchos no conocen de que se trata porque no esta presente en sus territorios. Por eso valoró que se pueda abordar tanto a los viajeros nacionales y extranjeros.

Una de las usuarias de este Rent a Car, Rosalía Hormazábal, quien reside en Florida en Estados Unidos y se encuentra visitando a familiares de la región, valoró esta iniciativa. “Es importantísimo, sobre todo para la gente que viene de afuera, porque les informan de algo que ellos ni siquiera tienen información. Yo hace treinta años vivía acá y fue cuando esto recién empezó, y como no había mucha información, pasaban más accidentes que ahora, pero igual sobre todo el extranjero que viene de afuera, no sabe ni siquiera lo que significa la marea roja, entonces es importante que ellos estén al tanto de todo para que no sufran ningún problema de salud”.