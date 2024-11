SERNAMEG MAGALLANES CELEBRA LA CERTIFICACIÓN DE MÁS DE 60 MUJERES EMPRENDEDORAS

​Con un llamado a la perseverancia y al trabajo colaborativo, las participantes celebraron el logro de su certificación destacando el rol del programa para superar los desafíos que enfrentan en el mundo del emprendimiento y alcanzar nuevas metas personales y profesionales.



Más de 60 mujeres de diversas comunas de la región de Magallanes culminaron exitosamente su participación en la Escuela Mujer Emprende 2024, un programa impulsado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y ejecutado por la Universidad Técnica Federico Santa María. En el evento de certificación, realizado este miércoles en el salón auditorio de la Caja de Compensación Los Andes, las emprendedoras recibieron sus diplomas tras completar los módulos que les permitieron fortalecer sus competencias y conocimientos para hacer crecer sus negocios de manera profesional y sustentable.



Al respecto, Pamela Leiva Burgos, directora regional de SernamEG, explicó que la Escuela Mujer Emprende no es solo un curso, sino una oportunidad de crecimiento y de autonomía económica: “En SernamEG, trabajamos para que las magallánicas se sientan apoyadas y capaces de tomar decisiones económicas propias. Este programa refuerza sus capacidades y les da el impulso necesario para seguir desarrollando sus negocios, que son fundamentales para la economía de nuestra región”.



Así también lo destacó la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, subrayando el rol de esta iniciativa como parte de una política pública orientada a la equidad: “El programa Mujer Emprende es un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden cambiar vidas. Buscamos que cada mujer se empodere, logre su independencia económica y rompa barreras. Queremos que sientan que no están solas en su camino y que cuentan con el respaldo de nuestro servicio asociado SernamEG para alcanzar sus objetivos”.



En la instancia, las emprendedoras, también compartieron los aprendizajes y el impacto de este proceso. Constanza Paredes, fundadora de La Plantería Patagonia relató: “Este curso me dio herramientas que antes ni sabía que existían. Aprendí a manejar redes sociales, a utilizar inteligencia artificial y hasta cómo vender sin estar presencialmente. Eso me libera muchísimo, porque tengo una hija y quiero enseñarle que puede tener su propio negocio y no depender de nadie. Hoy, ella me acompaña, sabe el nombre de las plantas y hasta cuida las suyas. Esto no es solo un negocio, es un proyecto de vida”.



Desde Puerto Natales, Daniela Jara, de Salud Pro Magallanes, compartió: “La calidad del curso me sorprendió; los contenidos eran actuales y variados, y me encantó el módulo sobre equidad de género, que no conocía y me enriqueció muchísimo. También disfruté los encuentros presenciales, donde la conexión con las demás fue inmediata, generando amistades y redes de apoyo que ahora nos impulsan a seguir creciendo. Saber que hay otras mujeres que enfrentan los mismos desafíos te da fuerza y un sentido de comunidad”.



La Escuela Mujer Emprende 2024 combinó clases online y talleres presenciales, abordando temas de género, educación financiera, herramientas TIC, y gestión de negocios, con un enfoque integral para que las mujeres de la región enfrenten los desafíos del mercado laboral. Además de los módulos técnicos, la modalidad presencial permitió que las participantes conectaran entre ellas, creando redes de apoyo y colaboraciones que fortalecen sus proyectos.



“Con esta certificación, reafirmamos nuestro compromiso como Ministerio de seguir promoviendo políticas inclusivas y de desarrollo económico que impulsen el empoderamiento y la autonomía de las mujeres en Magallanes”, puntualizó la SEREMI de la Mujer Alejandra Ruiz.







