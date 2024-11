‘THIS IS HOCKEY CHILE’: DEPORTISTAS MAGALLÁNICOS PARTICIPARON EN DOCUMENTAL DE ESPN

"En junio del 2024 un grupo de deportistas magallánicos de la disciplina de Hockey Hielo son contactados por un equipo de prensa de la NHL de Estados Unidos, para realizar un documental sobre la práctica del hockey hielo en el fin del mundo, donde los periodistas enfocan su serie en la disciplina como un deporte no tradicional para Chile, pero que sin embargo ha dejado grandes logros en torneos internacionales, donde el nombre del Chile y en especial de la Región queda en lo más alto del Hockey Hielo a nivel mundial.





La principal figura de la serie del Capitulo llamado "This is Hockey CHILE" fue Damarys Escobar, Head Coach de Brunswick Hockey y seleccionada nacional de hockey hielo, la cual tuvo un importante rol en dicho documental, la cual relata su vida entorno al hockey, desde sus inicios en una innovadora ACLE escolar, como así su presente, representando al país en el LATAM CUP que se desarrolla en Miami cada mes de agosto.





Esta serie llamada "This is Hockey" representa diversas realidades que viven todos los hockistas tanto de Chile como Latinoamerica, pasando desde sus inicios ancestrales como por ejemplo el "Palín" en el centro-sur de Chile, como también los desafíos de practicar dicha disciplina en una ciudad que no cuenta con la infraestructura adecuada.





Esta serie puede ser vista a través de las plataformas ESPN, Amazon Prime y Youtube"