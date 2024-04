TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE PUNTA ARENAS INICIA CICLO DE SU ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA ESTUDIANTES DE LA REGIÓN

​“El consentimiento lo es todo” y “Margarito” se titulan algunos de los juicios simulados interactivos que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Punta Arenas ha preparado para estudiantes de enseñanza básica y media de la zona, en el marco de la Escuela de Formación Ciudadana que el tribunal ha impulsado por más de una década y que tiene por objetivo abordar temas como la violencia escolar, el bullying, acoso en redes sociales, consentimiento informado y los derechos a la no discriminación, a la integridad física y síquica, a la honra, entre otros.

“Eran pareja, ella dormía, él le pregunto si podían tener relaciones sexuales y la adolescente no contestó, pero su pololo igual lo hizo. Por ello, el papá de la víctima, la polola, fue a la casa del joven, lo increpó y agredió, causándole lesiones graves por violar a su hija”. Esa fue la acusación fiscal ficticia que dio origen a la situación que estudiantes de 3° medio del Instituto Superior de Comercio, conocido por sus siglas como Insuco, debieron ponderar en un juicio oral simulado, en base a un guion preparado especialmente para la instancia, en que las y los alumnos fueron protagonistas en la sala de audiencias, en los roles de jueces, fiscales, defensores y testigos.

Ese es uno de los ejemplos de los guiones y puesta en escena con que la Escuela de Formación Ciudadana del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas se vincula con la comunidad escolar para comunicar y enseñar, didácticamente, cómo son las audiencias en las que una persona puede verse involucrada en caso de ser víctima, victimario, magistrado o interviniente en un litigio de la vida real.

En la temática abordada, el mensaje no solo era que una persona no puede tomar la justicia por sus propias manos, sino que el consentimiento es imperioso para tener una relación sexual, ya que si una de las dos personas no ha consentido, o en su defecto respondido, se perpetra el delito de violación consumada, en caso que sea acreditado en un juicio oral, tal como el que ellos y ellas simularon.

Solo durante abril, la Escuela de Formación Ciudadana ha recibido a más de 140 estudiantes de enseñanza básica de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa y del Espacio Educativo Bosque Austral, así como también de enseñanza media del Insuco de la ciudad.

Las temáticas que aborda la instancia de vinculación con la comunidad en las visitas guiadas y juicios simulados son, entre otros, el bullying, ciberbullying, violencia escolar, perspectiva de género y no discriminación, así como también la función institucional como un poder del Estado y lo que la administración de justicia implica para la sociedad.

“En el caso del Insuco, con un curso de tercero medio, tocamos el tema de consentimiento informado en el sentido de respetar la decisión de que ‘No, es no’ en las relaciones sexuales y quedamos muy contentos porque a los jóvenes que nos visitan les hace sentido la temática que abordamos e hicieron preguntas interesantes y creemos que, de alguna manera, a ellos les puede servir, no solamente conocer cómo opera el sistema de administración de justicia en un tribunal reformado, sino que además la reflexión que les deja conocer una situación que a ellos les puede afectar o que incluso alguno puede estar viviendo”, afirmó el administrador del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Francisco Díaz e impulsor de la Escuela de Formación Ciudadana.

Asimismo, la profesora del 3° medio del Insuco, Pilar Llanza Miranda, agradeció la disposición del tribunal en la instancia educativa que calificó como “muy importante porque tiene relación con los contenidos que vienen en el ‘Programa de Educación Ciudadana Estado y Democracia, que se dicta en el colegio, y donde los chicos conocen cómo funciona el sistema judicial, cuáles son sus responsabilidades como ciudadanos y también ellos cuáles son los límites que tienen sus acciones, no solamente sus derechos como tal, sino que los deberes”.

En el caso de las y los niños de enseñanza básica, los guiones y audiencias simuladas tienen relación con el bullying, tanto en el colegio como en las redes sociales y también la violencia escolar.







