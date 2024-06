TURISTA PANAMEÑA FASCINADA TRAS VISITA COMUNITARIA AL PARQUE UKIKA: "HAY MUCHA VIDA, HAY MUCHO POR VER Y MUCHO POR APRENDER"

​En medio de su viaje por los más recónditos lugares del fin del mundo en Chile y Argentina, la turista panameña Virgelina Asprilla se encuentra en el Parque Ukika. Es una fría mañana en este recinto natural cercano a Puerto Williams. La blancura de la escarcha, el verdor del bosque subantártico y la corriente de vida infinita que acarrea el homónimo río, lentamente se despiden de la sombra matinal para recibir los primeros rayos de sol, mientras la mujer centroamericana junto a otras 14 personas recorre este lugar como parte de la última actividad por la Semana del Medio Ambiente, evento organizado por variadas instituciones a nivel local.



​Con celular en mano, registra fotografías de diversas especies que habitan en este lugar para luego subirlas a iNaturalist, una aplicación especializada que fomenta la observación de la naturaleza. El propósito para esta instancia es crear comunitariamente un catastro de la vida silvestre en la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. Aves, hongos, musgos, líquenes, insectos, plantas o árboles, son parte de las capturas de Asprilla, quien se muestra sorprendida por la biodiversidad del lugar.



​"Siendo sincera, pensaba que había mucha menos vegetación, mucha menos flora y fauna por el tema del frío. Pensaba que iba a ser un lugar seco, muerto, pero no, hay mucha vida, hay mucho por ver, mucho por aprender", dice fascinada la visitante, a quien le llamó la atención un chinche verde, insecto que comúnmente en su país natal es café. "Es importante que los lugareños cuiden el entorno donde viven. Muchas veces vivimos por inercia, entonces, presentando este tipo de actividades, le dan un valor agregado al sitio y hacen que los lugareños cuiden el entorno donde viven, así que muchas felicidades", añade agradecida.



​Así como esta actividad realizada el sábado 8 de junio pasado, en días previos se desarrollaron otras para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, evento organizado conjuntamente por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, el Centro Subantártico Cabo de Hornos y el Centro Universitario Cabo de Hornos de la Universidad de Magallanes. Justamente, la fecha en que se conmemoró esta efeméride, el 5 de dicho mes, se dieron inicio a las jornadas con la exhibición del documental "Centinelas", de la directora Rosario Jiménez-Gili, para luego, al día siguiente, continuar con una Feria por el Medio Ambiente que contó con participación de servicios públicos, organizaciones afines y comunidad en general, y el viernes pasado prosiguió con un conversatorio sobre los estudios de los investigadores de dicho establecimiento científico, Brenda Riquelme y Matías Troncoso.



​Una vez culminado este evento, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, realizó un positivo balance, especialmente considerando que el cuidado del medio ambiente y el sentido ecológico es uno de los pilares del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. "Hoy día vivimos en un lugar privilegiado como Reserva de la Biosfera, con parques nacionales, parques marinos, humedales urbanos, por lo cual creo que estas instancias son importantes para poder participar, conocer y aprender. Y a medida que vamos aprendiendo, vamos cuidando. Ésa es la reflexión hoy día. Culminamos con actividades bien entretenidas y esperamos poder hacer muchas más a futuro", mencionó.



​Por su parte, la directora del Centro Universitario Cabo de Hornos, Francisca Massardo, coincidió con los auspiciosos resultados de las actividades. "El hecho de poder trabajar en conjunto entre la ciencia y el Gobierno a través de la Delegación, hace una colaboración muy valiosa, especialmente en instancias como el Día Mundial del Medio Ambiente, que el año 2024 estuvo dedicado a la sequía y a la restauración, pero lo más importante es que aquí, en la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, no tenemos que hacer restauración. Tenemos el privilegio de todavía tener un ambiente cercano a la pristinidad, por lo que no es necesario hacer restauración en este momento. Tenemos que protegerlo y cuidarlo", comentó.



​Más participantes opinan



​Gran parte de las actividades en la Semana del Medio Ambiente tuvieron como punto neurálgico las dependencias del Centro Subantártico Cabo de Hornos. En el caso de la feria, participaron diversas instituciones públicas, como la Municipalidad de Cabo de Hornos, Conaf, Sernapesca, Prodemu, jardines infantiles Junji "Tánana" y "Ukika", Liceo Donald Mc Intyre Griffiths y las propias entidades organizadoras. Pero también contó con la presencia de Plastikotik, proyecto comunitario de reciclaje de plástico creado por Adriana Enríquez e Igor Bely, cuyo nombre proviene de un juego de palabras entre dicho material y el velero que poseen, denominado "Kotik".



​Justamente, Enríquez expuso en su stand algunos de los envases que la pareja tritura y transforma en vigas plásticas para posteriormente crear mobiliario, como mesas y sillas. "La idea es reducir la cantidad de residuos que llegan al vertedero y también crear una consciencia sobre los residuos que cada quien produce en casa, y hacernos responsables de ellos", mencionó la mujer oriunda de México, quien agregó que en su iniciativa también han llevado a cabo exitosas limpiezas comunitarias de playas en las costas de Isla Navarino.



​Respecto a las actividades por la Semana del Medio Ambiente y su participación en la feria, Enríquez comentó que "me parece que es un tema fundamental que hay que tratar, y este espacio se presta para hacerlo de manera increíble. Hemos tenido mucha gente, mucha afluencia tanto de apoderados, niños de los jardines, gente que ha venido a visitar. Ha sido muy grato poder participar y tener este espacio para poder compartir un poquito de este proyecto que es importante para nosotros".



​El conversatorio desarrollado por la biotecnóloga postdoctoral, Brenda Riquelme, y el geofísico Matías Troncoso, se caracterizó por la nutrida información proporcionada mediante los estudios realizados por dichos investigadores, y la retroalimentación de quienes asistieron a la jornada. Mientras Riquelme detalló sobre cómo las plantas subantárticas producen compuestos que les permiten protegerse de la radiación ultravioleta, Troncoso presentó el monitoreo ecológico en la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, además de entregar sus razones de la importancia de esta acción a largo plazo.



​Ambos coincidieron en la relevancia de generar instancias participativas con la comunidad para acercar los conocimientos científicos y, en definitiva, promover la protección medioambiental. "Creo que es sumamente importante siempre desde la ciencia estar divulgando y traspasando el conocimiento a las personas que no son científicas, porque principalmente nos formamos con el dinero de Chile, por lo tanto, el dinero tiene que ser devuelto a las personas, y, en este caso, lo que se organizó esta semana, es súper relevante", comentó Riquelme.



​La última actividad desarrollada en el Parque Ukika estuvo encabezada por la académica de la Universidad de Magallanes, Centro Universitario Cabo de Hornos e Instituto Milenio Base, Tamara Contador, quien recalcó la biobúsqueda comunitaria para identificar la flora y fauna de la zona. "Me parece que es muy importante seguir con este tipo de actividades en colaboración, en co-construcción de conocimientos, de miradas, de cómo queremos cuidar la casa, que es la Reserva de la Biosfera o Isla Navarino. Me parece muy importante que se hubiesen logrado todas las actividades que hicimos, con la participación de diversas personas, y creo que es muy importante seguir replicándolas para poder trabajar en conjunto en formas de cuidar y conocer mejor el lugar donde habitamos", culminó la también doctora en Biología.





​