ACUICULTURA HIZO CRECER UN 1,4% EL PIB REGIONAL DE MAGALLANES

​De acuerdo con la información preliminar de las Cuentas Nacionales, durante el segundo trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) registró incrementos en once de las dieciséis regiones del país, aportando al crecimiento de 1,6% del total nacional. En tanto, el consumo de los hogares se expandió en diez regiones, en línea con la variación de 0,6% del total del país, informó el Banco Central.



Considerando la descomposición del PIB por macrozonas, la zona Norte presentó la mayor contribución al crecimiento, seguida por la región Metropolitana y la zona Centro. El resto de las zonas no registró incidencia en el resultado.



Por su parte, la región Metropolitana explicó el resultado del consumo de los hogares. El resto de las zonas presentaron incidencias que se compensaron entre si.



La minería, EGA y el Comercio presentaron resultados positivos en la mayoría de las regiones del país, incidiendo transversalmente en el crecimiento del PIB. La minería creció impulsada por la extracción de minerales no metálicos (litio) y de cobre. En segundo lugar, la generación eléctrica, explicó el crecimiento de EGA, debido al uso de insumos de menor costo, donde destacó el aumento de los recursos hídricos y de las energías solar y eólica. Finalmente, el comercio creció incidido por el comercio mayorista.



El aumento del consumo de los hogares, por su parte, fue explicado por el mayor gasto en bienes durables y en servicios. Las ventas de productos tecnológicos y de automóviles explicaron el crecimiento de los bienes durables, mientras que el transporte incidió en el resultado de los servicios. Por su parte, el consumo de bienes no durables cayó en la mayoría de las regiones, lo que se explicó principalmente por el menor gasto en alimentos y bebidas.



La región de Aysén cayó 3,6%, resultado que fue explicado mayoritariamente por el resto de bienes y la industria manufacturera, destacándose la caída del sector acuícola y de la industria pesquera, respectivamente. Lo anterior fue en parte compensado por el aumento de los servicios. Por su parte, el consumo de hogares registró una variación de 0,1%, incidida por el mayor consumo de servicios, destacando el gasto en restaurantes y hoteles, y servicios personales. Lo anterior fue compensado en parte por el consumo en bienes no durables, en particular de alimentos, bebidas y combustibles.



La región de Magallanes presentó un crecimiento de 1,4%, explicado principalmente por el resto de bienes, donde destacó el aumento de la biomasa en la acuicultura. La industria manufacturera compensó en parte este incremento debido al resultado de la industria pesquera asociado a menores cosechas de salmones. Por su parte, el consumo de hogares registró un alza de 0,6%, explicado mayoritariamente por el mayor consumo de servicios, destacando restaurantes y hoteles.