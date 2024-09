ARTE COMO PUENTE PARA COMPRENDER LA CIENCIA ANTÁRTICA SERÁ TEMA A TRATAR EN CHARLA DEL CICLO "CIENCIA Y CHOCOLATE"

​Este miércoles 25, regresa el ciclo de conferencias "Ciencia y Chocolate" organizado por el Instituto Antártico Chileno (INACH) con la charla "Creatividad en torno a Antártica: oportunidades y desafíos". En esta oportunidad, Pablo Ruiz Teneb, diseñador gráfico y profesional del Departamento de Comunicaciones y Educación del INACH, explorará cómo la creatividad y la expresión artística pueden enriquecer la comunicación de los hallazgos científicos.





La charla no solo abordará que el arte transforma la percepción de la ciencia, sino que también crea un puente hacia una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la región polar. Este enfoque busca inspirar a la comunidad magallánica a interpretar la investigación no solo como un proceso científico, sino como una narrativa rica en matices y conexiones humanas.





"Magallanes tiene una oportunidad única de trabajar en torno a un continente que ya no es concebido como "aislado" sino que está muy conectado con el resto del planeta, y cualquier acción relacionada con este territorio tiene repercusiones a nivel mundial y desde este lugar del mundo podemos generar un eco significativo", afirma Ruiz. Además, invita a la comunidad a asistir a su charla que se realizará este miércoles 25 a las 18:30 horas en el edificio del INACH, ubicado en Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas.





Pablo Ruiz trabaja en temáticas antárticas desde hace más de quince años. En este período, ha estado a cargo del diseño de importantes publicaciones como el Boletín Antártico Chileno, la serie de libros Antártica en Cifras, la Pequeña Enciclopedia Antártica, Huellas Antárticas en Punta Arenas y el estrecho de Magallanes, Las hojas de Guido, entre otras a lo largo de los años. También ha desarrollado numerosos proyectos personales, destacándose por su habilidad para combinar el arte y la ciencia en sus trabajos, haciendo accesible el conocimiento sobre la Antártica a distintos públicos desde la primera infancia hasta adultos.





El ciclo de conferencias "Ciencia y Chocolate" es una iniciativa mensual que busca acercar la ciencia antártica a la comunidad magallánica. Además de las presentaciones de investigadoras e investigadores del INACH, este evento ofrece la oportunidad de conocer el trabajo de otras instituciones asociadas al Programa Nacional de Ciencia Antártica (Procien). En un ambiente ameno, las y los asistentes disfrutarán de una taza de chocolate caliente mientras aprenden sobre los descubrimientos recientes en la región polar.





El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía.