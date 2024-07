Arrancó la acción para los deportistas chilenos este sábado en los Juegos Olímpicos de París 2024. Nicolás Burgos tuvo un amargo estreno en el tenis de mesa. El chileno cayó en la primera ronda de su disciplina ante el kazajo Kirill Gerassimenko, favorito 28 del torneo.

El nacional, que hacía su estreno en unos Juegos, sucumbió en sets corridos por 11-4, 11,5, 12-10 y 11-6. En el tercer parcial llegó a estar 10-7 arriba, pero no lo pudo cerrar. Mientras que la popular Tania Zeng perdió en la ronda preliminar en el tenis de mesa y quedó eliminada de la cita de cinco anillos. La deportista de 58 años no pudo con la libanesa Mariana Sahakian y cayó en cuatro sets (11-4, 14-16, 5-11, 3-11 y 8-11). De esta forma, se despide de París.

Pero antes, hubo uno destacadísimo. Sí, porque el nadador Eduardo Cisternas remató segundo en su heat clasificatorio en los 400 metros libres y logró su objetivo. Cisternas rompió el récord nacional, que él mismo tenía, con un tremendo tiempo de 3:51.29. El chileno no comenzó de la mejor manera, pero en una brillante arremetida final consiguió quedarse con el segundo lugar y batir la plusmarca. Quedó 25° en la general, superando lo hecho en Tokio. No pasó a la final. Antes, el primero en competir fue Diego Parra, atleta de apenas 16 años en el tiro al blanco con pistola de aire 10 metros. El chileno terminó en el puesto 27 de 33 competidores con 586 puntos y no logró meterse entre los 8 primeros que acceden a la final.

Parra habló después y se mostró bastante molesto por su actuación. "Bastante inconforme. En eventos de esta magnitud... No pude manejar la presión, un desastre. Habrán más oportunidades", manifestó. Luego fue el turno de la judoca Mary Dee Vargas, en la categoría -48kg. La nacional no pudo en 16avos de final y cayó por 1-0 ante la española Laura Martínez Abelenda. Vargas habló tras su eliminación: "Me voy con emoción de que el trabajo se hizo. La competencia es breve, es corta, no se dio como yo quería. Habíamos estudiado mucho el combate... Solo quiero agradecer a mi familia, de estar acá apoyándome. Di mi 100%, pudo ser mejor, no me voy contenta con el resultado. Seguiremos luchando, hay que planificar, descansar, recargar energías, y volver a enfrentarnos a esto. No me voy a detener hasta conseguir mi objetivo, una medalla olímpica".

Fuente: Emol.com

