EL CIERRE DE ELIA SIMEONE EN EL XXV CONGRESO AMMPE WORLD: "LAS MUJERES NECESITAMOS UNA VOZ FUERTE, UNIDA Y MÁS INCLUSIVA"

​Con un emotivo discurso, Elia Simeone, presidenta mundial de Ammpe World, puso fin al XXV Congreso de Mujeres Periodistas y Escritoras que se celebró en la región de Magallanes. En su intervención, Simeone resaltó los logros alcanzados durante su gestión, los nuevos capítulos que se sumaron a la organización y la importancia de la asociatividad para enfrentar los desafíos que tiene AMMPE en el futuro.



Frente a una audiencia conformada por periodistas y escritoras de todo el mundo, Simeone destacó el valor de la colaboración y cómo la asociatividad ha fortalecido la voz de las mujeres periodistas en el ámbito internacional. "Antes de asumir esta presidencia, no creía tanto en la asociatividad, pero estos dos años me demostraron su poder. Hoy soy una firme defensora de la colaboración, convencida de que la unión de voluntades es clave para defender nuestros derechos", señaló la presidenta en un mensaje que resonó en el auditorio.



Uno de los hitos más importantes durante el Congreso fue la inclusión de nuevos capítulos que se sumaron a la red internacional de Ammpe, extendiendo su influencia y capacidad de acción a lugares como República Dominicana, Kazajistán, Honduras, Argentina y otros países donde el periodismo enfrenta desafíos significativos. "Lograr reactivar el capítulo en Argentina, en medio de la crisis de su prensa, es un ejemplo de nuestra capacidad para sobreponernos a los obstáculos", mencionó con satisfacción Simeone, al tiempo que agradeció a quienes hicieron posible este esfuerzo colectivo y la numerosa delegación que llegó hasta Magallanes superando todos los "imposibles".



La presidenta también hizo un llamado a mantener el rumbo hacia un Ammpe más inclusivo, donde todas las mujeres, desde quienes trabajan en centros urbanos hasta aquellas en zonas rurales, puedan encontrar un espacio de apoyo, capacitación y crecimiento profesional. "Debemos abrir las puertas a todas las mujeres periodistas, garantizando que ninguna quede excluida, sin importar su ubicación o contexto. Todas merecen tener una voz", insistió, reforzando su compromiso con la equidad, la diversidad dentro de la organización y las regiones, sobre todo las más aisladas: "Tenemos el desafío de mejorar las oportunidades y reducir la brecha, lo digo principalmente por las mujeres periodistas y escritoras que no están en los centros urbanos", puntualizó.



Entre los desafíos futuros, Simeone subrayó la necesidad de que Ammpe sea una voz fuerte ante los constantes ataques a la democracia y la libertad de prensa. "Cuando la democracia se debilita, los derechos de las mujeres son los primeros en retroceder. Nuestro silencio puede hacernos cómplices de las injusticias. Por eso, debemos ser más firmes en defender la libertad de expresión y los derechos humanos", afirmó.



El cierre del Congreso también estuvo marcado por el reconocimiento a figuras como Rosa Montero, quien con su carisma y compromiso inspiró a todas las presentes. También la vicepresidenta de Ammpe World, Graciela Ibáñez, Eliana Jiménez y el director de Sernatur, Víctor Román que se transformó en un aliado importante del encuentro.



Elia Simeone culminó su discurso con un agradecimiento profundo a todos los aliados que hicieron posible el Congreso, desde el Gobierno Regional y Sernatur hasta los patrocinadores como la Unesco y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. "Este Congreso no habría sido posible sin el factor humano, sin el trabajo y la entrega de cada uno de ustedes", expresó con emoción.



Con la promesa de seguir fortaleciendo la organización y expandiendo su alcance, Simeone invitó a todos los presentes a regresar a Magallanes en el futuro, dejando la puerta abierta para más encuentros donde la voz de las mujeres periodistas continúe elevándose con fuerza, inclusión y determinación.



"Hoy somos una organización más fuerte, más inclusiva y con una misión clara: que la voz de cada mujer periodista sea escuchada en todo el mundo", concluyó, con aplausos cerrando un evento que, sin duda, marcó un hito en la historia de Ammpe World.

​Sernatur invitó a compartir la experiencia con el mundo

En el contexto del Día Mundial del Turismo, que se conmemora el 27 de septiembre, Víctor Román, director de Sernatur Magallanes, destacó la importancia del reciente Congreso de Mujeres Periodistas y Escritoras Ammpe 2024, que reunió a cerca de 150 destacadas profesionales de las letras de diversas partes del mundo.



"Quiero comenzar agradeciendo la oportunidad de ser parte de la historia que se está forjando en torno a estas mujeres excepcionales que nos han acompañado durante toda esta semana. También quiero expresar mi agradecimiento al equipo de la Dirección Regional de Sernatur por el arduo trabajo que han realizado. Este ha sido un gran desafío para nosotros, pero estamos muy satisfechos con los resultados del Congreso", señaló Román.



El director de Sernatur enfatizó la importancia de celebrar estos encuentros humanos, que son significativos y permiten compartir ideas, así como seguir avanzando juntos. Durante el congreso se lanzaron nuevas iniciativas, lo que resalta el sentido de pertenencia y la proactividad de las asistentes.



Román también subrayó el valor del trabajo colaborativo, esencial para superar los grandes desafíos enfrentados. "Este logro no habría sido posible sin el apoyo y la coordinación de cada uno de los involucrados", afirmó.



Finalmente, hizo una invitación a las participantes del congreso y a la comunidad a difundir las experiencias vividas a través de las redes sociales, utilizando los hashtags #AMMPE2024 y #yosoyammpe. "Queremos que estas vivencias no se queden solo en el evento. Utilicemos las plataformas digitales para seguir conectándonos, compartiendo y promoviendo los grandes atributos de la Región de Magallanes, que son un claro ejemplo de lo que puede contribuir a la experiencia de los visitantes motivados por este tipo de eventos", concluyó Víctor Román.











Alejandra Matus pide mayor democracia en Ammpe







Antes del cierre del XXV Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, la destacada periodista de investigación Alejandra Matus pidió 30 segundos para dirigirse a la audiencia. Con un mensaje claro y directo, Matus invitó a la organización a abrir sus puertas para que más mujeres puedan votar, sumarse y participar activamente en esta red global que defiende a las mujeres de las letras. "Quiero decir que ha sido maravilloso estar en esta célula viva de mujeres de todo el mundo, compartiendo, reflexionando y pensando juntas. Me gustaría proponer, a quien asuma la presidencia de esta organización, que abramos las puertas hacia una estructura más democrática, donde todas podamos votar, participar, elegir y proponer. Creo que hay tanto talento e inteligencia en lo que compartimos, que sería hermoso que esta organización crezca con el apoyo de todas nosotras, para seguir aprendiendo, reflexionando, celebrando y cantando juntas", expresó Matus.