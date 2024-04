DESDE LA CIUDAD MAS AUSTRAL DEL PAÍS, AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y MUNICIPALES DE PTO. WILLAMS SE COMPROMETEN A DIFUNDIR LA LÍNEA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO *4141

​En un nevado día de abril y desde la ciudad más austral del país, Puerto Williams, las autoridades gubernamentales y municipales se sumaron al compromiso de difundir la línea de prevención del suicidio *4141 “No Estas Solo, No Estas Sola”, con la instalación de una placa informativa en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Antártica Chilena.

La actividad contó con la presencia de la Delegada Provincial, María Luisa Muñoz, el Alcalde Patricio Fernández, representantes de la Armada, Carabineros, PDI, personal del Hospital Comunitario Cristina Calderón, los referentes del Servicio de Salud Magallanes y de la Seremi, el Jefe de nuestra Oficina Provincial, Carlos Martín y la encargada de Salud Pública, Romina Del Real junto a la sociedad civil a través de la Fundación Inclusiva Te Apoyo.

La Delegada Presidencial de Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, explicó que “para nosotros es sumamente importante poder contar con esta placa en nuestras dependencias, con lo que reforzamos esta línea telefónica de prevención del suicidio, que es un número donde se va a apoyar y contener, donde va a ser atendido por profesionales capacitados, resaltando el compromiso de Gobierno a través de la estrategia construyendo salud mental”

Acotó que “Estamos muy contentos con que haya sido la delegación que cuente con este hito, y también la actividad está relacionada con ello, que podamos tener un número de confianza en donde la gente pueda tener un apoyo y contención, y evitemos también lo que significa esto, esta problemática de salud mental, en donde obviamente termina en suicidio. Así que es una instancia de seguir reforzando para poder ofrecer ayuda oportuna a quienes padecen problema de salud”.

De esta forma, se fortalece la difusión de esta herramienta destinada a las personas que están enfrentando una emergencia o crisis de salud mental asociada al suicidio, las que podrán contactarse con un psicólogo especialmente capacitado que los escuchará y ayudará.

En tanto, el Alcalde de Puerto Williams, Patricio Fernández, indicó que “es muy importante para nosotros contar con este servicio *4141. “Nos viene a dar un apoyo, un aliciente, no estamos solos, no está sola, es lo que hay que decir y darle la seguridad a la comunidad de que este número funciona. La invitación es a promocionar este número y acompañar. Si sientes que alguien lo necesita, comparte el *4141. Nosotros desde el área municipal siempre vamos a estar apoyando la gestión del hospital, del Servicio y Seremi de Salud y estamos trabajando ya con una línea joven, adulto mayor, y para lo que requiera la comunidad. Vamos a estar siempre de la mano con ellos”.



La encarga de salud mental de la Seremi, Maribel Bustos, indicó que “este hito tiene gran importancia por tratarse de uno de los lugares más australes del país, por lo tanto, así estamos llegando a la ciudad más extrema para hacer difusión de esta línea especializada que fue creada por el Ministerio de Salud, para atender emergencias o crisis de salud mental asociadas a ideación o intentos de suicidio, de los distintos lugares y de las distintas edades puedan llamar en caso de riesgo suicida, de algún pensamiento o necesidad, por lo tanto, es una opción telefónica que es gratuita y está abierta a la comunidad las 24 horas del día, que es atendida por profesionales psicólogos y psicólogas que tienen toda la formación y la experiencia para poder atender estas situaciones y dar respuesta, no solo en lo que es contención, sino que también en levantar las alertas en caso de ser necesario”.

Agregó, la profesional, que está comprobado que llamar a estas líneas de atención ayuda a disminuir la intensidad de emociones como angustia, e incluso ideaciones suicidas. Además de brindar una primera respuesta a la crisis emocional.