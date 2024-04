CONCEJAL CARLOS SOTO MIRANDA ANUNCIA CANDIDATURA A ALCALDE Y CRITICA GESTIÓN ACTUAL EN "OCTUBRE 27" DE POLAR COMUNICACIONES

El concejal de Porvenir, Carlos Soto Miranda, participó esta tarde en el programa "Octubre 27", conducido por Cristofher C. Cortez en Polar Comunicaciones. Durante la emisión, Soto Miranda, miembro de Renovación Nacional y con siete años de experiencia en el concejo municipal, compartió un detallado balance de su carrera, desde sus inicios en la dirigencia del mundo tuerca en Tierra del Fuego hasta su actual posición como concejal. El concejal no solo hizo un repaso de su trayectoria, sino que también aprovechó la oportunidad para evaluar la gestión de la ex alcaldesa Marisol Andrade, destacándola como más eficiente en comparación con la del actual alcalde, Gabriel Parada. Criticó duramente la falta de continuidad en varios proyectos emblemáticos de la administración anterior, lo que sugiere un estancamiento en la gestión actual. Carlos Soto Miranda al finalizar la entrevista confirmó su candidatura para el próximo periodo alcaldicio de Porvenir, mostrando su entusiasmo y determinación para liderar el desarrollo futuro de la comuna.



Puedes ver la entrevista aquí:





