CONVERSATORIO DE LA DOS CON JÓVENES DE PUNTA ARENAS BUSCA ACTIVAR SU PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

​Cuando todo parecía que el encuentro no lograría su objetivo, porque el director Nacional de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Ignacio Achurra, no lograba convertir su presentación en un diálogo con los jóvenes, la magia llegó, y una vez más este grupo de cerca de 250 estudiantes de diversos colegios público y privados de la ciudad de Punta Arenas, demostró que sí tiene opinión y bastante que decir.



La reunión organizada por la DOS, perteneciente al Ministerio General de Gobierno, y realizada en el gimnasio del Liceo Sara Braun, contó además con la participación del seremi de Gobierno, Andro Mimica; el seremi de Educación, Valentín Aguilera; la directora del INJUV, Carla Cifuentes; y el director del liceo anfitrión, Néstor Ríos.



Según la última encuesta nacional de juventudes, uno de cada dos jóvenes dice participar en algún tipo de organización. Sin embargo, estas agrupaciones son formas de organización distinta, ya que muchas se relacionan con las redes sociales y el espacio digital, más que con una organización de origen y conformación formal.



“Poder conversar de primera fuente cuáles son las barreras de entrada que ellos sienten para la participación ciudadana, e incorporarlos para que sean parte de los espacios en las tomas de decisiones de políticas públicas es para nosotros la posibilidad de diseñar herramientas que abran la participación de los jóvenes. Lo que queremos es poder establecer un diálogo que nos permita desde el Gobierno, ofrecer mecanismos de participación efectiva, a través de las formas en que los jóvenes se relacionan”, sostuvo el director de la DOS, Ignacio Achurra, durante el encuentro.



Esta misma búsqueda en la que está empeñado el Gobierno, coincide con la opinión de muchos jóvenes, participantes del conversatorio. Así lo plantearon por ejemplo, Constanza Caiguan y Constanza Cheuque, ambas del colegio Luterano



Para Caiguan “lo más rescatable es que le dan espacio a los jóvenes a hablar, porque al final vamos a hacer el futuro de este país y podemos estar en cargos importantes y vamos a manejar todo, entonces es importante que nos den la oportunidad para hablar de todos estos temas, porque no es que no sepamos, es que muchas veces no se nos da la información tan fácilmente, pero la opinión siempre la vamos a tener”.

Y Constanza Cheuque agregó: “es muy importante que una autoridad nacional se haya interesado por conversar con los jóvenes de Magallanes, ya que “Chile en cuanto a proyectos, siempre es Santiago, entonces que busquen conversar con nosotros y con otras ciudades, es una iniciativa bastante bonita y que se agradece”.



Al seremi de Gobierno, Andro Mimica le tocó contestar una de las preguntas de los jóvenes en relación al transporte público, explicando el trabajo en esa materia, y entregando información acerca al gran proyecto de electromovilidad para Punta Arenas. “Para nosotros es muy importante la participación de las organizaciones en todos sus estamentos, y en este caso de las y los estudiantes que están apunto de egresar, para que también puedan ser parte de este tejido social, para que puedan ir avanzando en conjunto, y que sus necesidades se vayan solventando a través de las posibilidades que entrega el Gobierno y el Estado”.



Bastián Sanhueza, es presidente del Centro de Alumnos del colegio Punta Arenas, presidente además del Consejo Consultivo de la capital regional, y miembro del Consejo Consultivo Nacional de niños, niñas y adolescentes. Durante la reunión, opinó: “En realidad fue muy enriquecedor, me enteré de varias cosas que tengo que reconocer que desconocía, y además pude notar el interés de las autoridades por escucharnos, por estar ahí con nosotros, saber nuestras opiniones, también nuestro sentir y nuestra realidad, porque aquí en Punta Arenas es totalmente diferente a lo que es el resto del país, al ser una zona extrema”.



Gustavo Celis del Liceo Sara Braun, aseguró que “escuchó mucha información que desconocía, como por ejemplo la remodelación de los liceos, también la construcción del nuevo Liceo de Pedro Pablo Lemetre, y lo del transporte público que va a ser mejor para el siguiente año en Punta Arenas”. “Bien por el Gobierno, porque nos hace participar más y así sabe las opiniones de los liceos, Gobierno y estudiantes, lo que hace un enlace con la comunidad social-civil”, aseguró.





El director del Liceo Sara Braun, Néstor Ríos, sostuvo: “Considero que son instancias necesarias, por ello agradezco y felicito la iniciativa porque creo que nuestros jóvenes deben involucrarse con el quehacer de la comunidad de la que son parte. El ver que hoy se reunieron jóvenes de distintos establecimientos educativos y de distintas realidades sociales, va en la línea que la DOS lidera y que busca que los jóvenes de cualquier condición económica se haga parte de como un país crece, cambia, se transforma y avanza”.