DIPUTADO BIANCHI CRITICA QUE SE PRIORICE VOTACIÓN DE PROYECTO DE REFORMAS POLÍTICAS Y SE SIGA POSTERGANDO ACUERDO EN MATERIA DE PENSIONES

​El diputado independiente y Presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, declaró que es "absolutamente impresentable" que el Senado priorice y ponga en tabla en la Sala la reforma al sistema político, y siga postergando la reforma de pensiones, que es un anhelo largamente esperado por los chilenos y chilenas.



Además, insistió en su llamado a que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, cumpla con el compromiso que firmó con la Bancada para rebajar la Tabla de Mortalidad y crear un Seguro de Longevidad.



"Es importante que las chilenas y chilenos sepan quién está dirigiendo la conversación en el Senado con respecto a la reforma previsional. ¿La está dirigiendo la Ministra del Trabajo o el Ministro de Hacienda? ¡No! La conversación la están liderando y dirigiendo tres senadores de derecha, que han sido defensores absolutamente de la estructura que nos rige con respecto a las administradoras de fondos de pensiones" enfatizó Bianchi.



El diputado Magallánico criticó que se priorice la Reforma Política por sobre la Reforma Previsional "Tanto es así que la Ministra del Trabajo y el Ministro de Hacienda, habiendo firmado un acuerdo para incorporar en la discusión la rebaja de la Tabla de Mortalidad que aumenta las pensiones en un 17% en los actuales pensionados y pensionadas, el gobierno no ha tenido el liderazgo necesario para que se cumpla con este acuerdo. Eso es preocupante, al igual que no es posible que el país observe que los partidos políticos hoy están priorizando una reforma política, y no la reforma de pensiones que es urgente, es necesaria para las chilenas y chilenos", concluyó Bianchi.