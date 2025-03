EMERSON OSORIO JEREZ CHOFER DEL TRANSPORTE MAYOR EN EL PROGRAMA “ALMORZANDO CON CHECHO”

​(La Jana) Alejandra Vera Moya, nos llevó a subirnos en el transporte mayor y recorrer las calles de Punta Arenas, junto a Emerson Osorio Jerez

​

Al subirnos a su bus, es, un bueno día señora, dama al bajarnos o llegar a nuestro destino, es que tenga un lindo día, que dios me la bendiga y acompañe, la gente que vive en el sector rural de Pampa Redonda, donde este hombre se desempeño por vario tiempo a cargo de recorridos, sabrán que hablamos de un gran hombre, que contagia esa alegría cada mañana.

Oriundo de Rancagua, padre de tres hijos Daniela de 24 años de edad, Martin de 21 y Emerson de 18, una nieta Dominic.

Cuanta que, desde muy pequeño, salió a trabajar en lo que saliera, es así que a recorrido gran parte de Chile.



En el 2022 llega a Punta Arenas, en busca de conocer esta última ciudad del país, pero sus ahogos como entre risa dicen de (Olguita Marina), me llevaron el año pasado a retornar al norte del país, (esperaba encontrar trabajo, las cosas están súper complicadas por esos lados, llegue a Iquique, en alto Hospicio, donde vive mi padre, me consiguió pega de chofer, atroz, mucha gente que viven en las calles, madres con guaguas, gente que te asalta por un celular, un miedo de ser asaltado, me regrese a esta ciudad maravillosa, donde puedo caminar al termino de mi jornada laborar, sin temer que me sigan o me quieran robar).

​

Un chofer que siempre, con respeto les pide a los escolares (ceder el asiento a los adultos), dice esto antes no se pedía, era algo que uno traía instaurado, te hayas crecido como sea, tenias respeto, (hoy hay que recordarlo con frecuencia).



Esta agradecido de la maravillosa vida que Dios le dio, aunque todo en su vida no ha sido color de rosa, sus historias nos llevan a un hombre que se creció con nada y de una familia de muy escasos recursos, entre otros trances, pero esto no impidió para abrirse hacia un buen camino.



Trabajo

​

Esta empresa de transporte, nos brinda buenas jornadas laborales, tengo turnos excelentes, puedo disfrutar de la vida, la paga es genial y no tengo que correr, mi máximo de velocidad es 50 kilómetros y jamás lo sobre paso, sé que detrás de mis espaldas llevo la vida de muchos seres humanos. Me encanta y estoy feliz de esta empresa que tiene a cargo el transporte mayor en Punta Arenas, no nos obliga a tener una hora de salida del cabezal para llegar al otro extremo.

Punta Arenas

​

Dice que, de aquí, no se ira más nunca, aprendí con este viaje que no hay ciudad más bella y tranquila que Punta Arenas.

Su sueño

​

El sueño más grande Emerson Osorio Jerez, es poder antes de morir tener su propia casa, para vivir junto a su compañera de vida.



Quizás para muchos suene una historia más, pero en este espacio donde la Jana llega a tu hogar o a tu fuente laboral, realzamos la vida de nuestros vecinos, esos que cada día vemos y que muchas veces pasan anónimamente.

​

“Tu historia merece ser contada”



Redacción: Alejandra Vera Moya