EMPRESA MAGALLÁNICA RESULTÓ GANADORA DEL CONCURSO MÁS VALOR TURÍSTICO 2024

Esta semana se llevó a cabo la gran final del concurso Más Valor Turístico de Sernatur, instancia que dirimió a las tres empresas más innovadoras y sustentables del país: Cerreando Outdoor de la Región del Biobío, Parque Kunukapi de la Región de Los Ríos y Chile Nativo Travel de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Mediante una competencia de elevator pitch, en la que los dieciséis finalistas presentaron de manera ágil y rápida las características de las experiencias turísticas que ofrecen a sus visitantes, los tres ganadores destacaron por impactar positivamente en su entorno con innovación y sustentabilidad.

En su novena versión, el certamen entregó de premio un kit audiovisual (con fotografías y videos profesionales) que las empresas de turismo podrán disponer para promover su negocio en los canales digitales.

Chile Nativo Travel de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena destacó entre sus pares, pues las experiencias turísticas que brindan a sus visitantes marcan tendencia a nivel nacional.

El Director Regional de Sernatur Magallanes, señaló que “es un orgullo para nuestra región que Chile Nativo Travel haya sido reconocido en este importante concurso a nivel nacional. Este galardón no solo destaca su compromiso con la innovación y la sustentabilidad, sino que también pone en valor el increíble potencial turístico de la Patagonia. Empresas como Chile Nativo Travel son un ejemplo de cómo el turismo puede generar experiencias únicas y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo local y a la conservación de nuestro entorno natural”.

Por otro lado, Gonzalo Fuenzalida, representante de Chile Nativo Travel, señaló lo siguiente, “quiero agradecer este premio, agradecer al equipo de Chile Nativo, que ha trabajado duro para preparar este itinerario, un producto que va en contra de la corriente, en contra de la demanda que solicita el turista que es Torres del Paine. Fue un trabajo arduo, alrededor de dos años en contacto con los estancieros aledaños al parque, para lograr la conectividad, los permisos, etc. Me siento muy orgulloso y honrado por este premio, que lo tomo como un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de todo el equipo. Este proyecto no solo busca ofrecer una experiencia distinta en la Patagonia, sino también fortalecer los lazos con las comunidades locales y promover un turismo más sustentable y auténtico. Estamos comprometidos con entregar experiencias memorables que conecten a nuestros visitantes con la verdadera esencia de la región, y este premio es una motivación para seguir innovando y mejorando día a día."

Chile Nativo Travel, ‘Estancias & E-bikes’ (Región de Magallanes y la Antártica Chilena)

Descubre la Patagonia en un innovador programa de bicicletas eléctricas. Podrás recorrer 230 kilómetros por estancias auténticas, interactuar con baqueanos y disfrutar de vistas impresionantes del Parque Nacional Torres del Paine. Con guías especializados, vehículos de apoyo y una deliciosa gastronomía local, vivirás una aventura única e inolvidable en la naturaleza con esta experiencia denominada ‘Estancias & E-bikes’.

Más información sobre Chile Nativo Travel en instagram.com/chilenativo.

https://vimeopro.com/odtv/chile-nativo/video/903139296