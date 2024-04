TRES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE NATALES RECIBIERON RECONOCIMIENTO DE SENDA

​El miércoles 17 de abril en la biblioteca del Liceo Mazzarello de Puerto Natales se realizó el hito del inicio de año escolar preventivo 2024 organizado por el Programa de SENDA Previene. Recordemos que este programa es financiado por el Ministerio del Interior y ejecutado por la Ilustre Municipalidad de Natales a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).

La actividad tenía por objetivo visibilizar la oferta integral de SENDA en materia de prevención del consumo de alcohol y drogas en establecimientos educacionales a través del programa “Prepara2”, que es una intervención multimodal (grupal, individual, familiar) y multinivel (prevención ambiental, universal, selectiva e indicada), que involucra no sólo al estudiantado sino también a integrantes de la comunidad educativa.

Consultada la primera autoridad comunal, Antonieta Oyarzo Alvarado resaltó que, “este programa ha sido uno de nuestros principales aliados desde el inicio de la gestión. Es relevante poder establecer estas alianzas, ya que de este modo hemos logrado llegar a todos los barrios. Hoy se está llevando a cabo un trabajo bastante responsable de impacto, ya que se ha desarrollado un trabajo intersectorial, desde el SENDA Previene en las comunidades escolares, religiosas y otras organizaciones. El trabajo comunitario de prevención no puede desligarse de una gestión municipal, ya que es fundamental que los municipios tengamos siempre la disposición a fortalecer estas iniciativas que tienen que ver con el impacto en la vida de los jóvenes”.

En tanto la directora regional de SENDA Magallanes, Lorena Guala Vivar destacó el compromiso de la comuna de Natales en los temas preventivos subrayando que, “lamentablemente no todas las comunas de la región tienen el nivel de compromiso de Natales. De hecho, ustedes tienen la oferta programática completa de SENDA en la región, lo que demuestra un compromiso muy importante por parte de la autoridades comunales y provinciales en el desarrollo de esta política preventiva y por ello, se logra un trabajo mucho más coordinado en esta materia, lo que sin duda agradecemos y valoramos”.

Por su parte el coordinar del programa, Luis Torres Cárcamo informó que, “en la comuna todos los colegios y liceos tienen acceso al continuo preventivo escolar, algunos han avanzado en recursos para sus cuerpos directivos, cuentan con materiales educativos para las y los docentes en esta materia, como hay también quienes han elaborado estrategias y herramientas para sus estudiantes, e incluso cuentan con un soporte especializado para estudiantes con mayor riesgo”.

En la ceremonia, intervino la trabajadora social del Liceo Gabriela Mistral, Arleth Mena, quién relató la experiencia que han desarrollado en el establecimiento educacional junto a los y las integrantes de la comunidad escolar, con el apoyo del equipo SENDA Previene.

En la oportunidad se destacó a los representantes de la Escuela Baudilia Avendaño y liceos Gabriela Mistral y Bicentenario Luis Cruz Martínez, a quienes recibieron una placa de reconocimiento como “Comunidad Comprometida con la Prevención del Consumo de Alcohol y Otras Drogas”, por el trabajo desempeñado durante el año 2023.