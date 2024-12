LA EXPLICACIÓN DE DESBORDES PARA ARRIAR LAS BANDERAS MAPUCHE Y LGBTI+ DE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

La mañana de este viernes, Mario Desbordes (RN) se convirtió en el nuevo alcalde de Santiago y, tan solo minutos después de asumir el cargo, una de sus primeras medidas sacar del frontis dos banderas instaladas por la administración de la alcaldesa saliente, Irací Hassler (PC).

Mientras hablaba con la prensa tras la ceremonia de cambio de mando, funcionarios de la nueva administración quitaron la bandera mapuche y la bandera de la diversidad (LGBTI+) que flameaban en el frontis de la Municipalidad. Finalmente, en el edificio quedaron instaladas dos banderas chilenas y dos banderas del municipio de Santiago.

Tras comentarios a favor y en contra de la medida, el alcalde abordó el tema a través de X. La autoridad comunal respondió específicamente un posteo del periodista y escritor mapuche Pedro Cayuqueo, quien explicó que la bandera arriada es “la Wenufoye del año 1992, símbolo transversal de los mapuches en Chile y Argentina”, y agregó: “Mi consejo a Mario Desbordes: sea cortés, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten”.

“(...) Para mí, la bandera de Chile representa a todos los habitantes de esta tierra, y la del municipio a los de la comuna”, afirmó Desbordes en su posteo.

“Poner otras banderas es un gesto que haremos cuando la fecha lo amerita, por ejemplo, además de las que estaban, las del mundo cristiano evangélico, la de los demás pueblos originarios que no estaban y que no reconocen a la que se retiró como propia (incluso en el propio pueblo mapuche donde muchos ven esa bandera como la del consejo de todas las tierras). Créame que me informo y mucho”, agregó.

Respondiendo a otro mensaje en el que le criticaban haber sacado la bandera mapuche, Desbordes retrucó: “¿Y dónde pongo las de los demás pueblos originarios ? Así como estaban, faltan 8, lo que es discriminatorio. Como verá, no caben todas, y segundo, la de Chile es representativa de todos los que habitamos este territorio llamado Chile”.

La Tercera

​