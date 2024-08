FINALIZAN LOS DIÁLOGOS REGIONALES DEL PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN DE CHILE

Dentro de este proceso, que se desarrolló entre mayo y agosto de este año, se realizó una consulta ciudadana; 16 diálogos regionales; y encuentros macrozonales de asociaciones de municipalidades. Las siguientes etapas, contemplan seminarios virtuales y la sistematización y elaboración del texto definitivo que será presentado al Presidente de la República, Gabriel Boric, en el último trimestre de este año. En el Museo Nacional de Bellas Artes, Región Metropolitana, finalizó el proceso participativo de los diálogos para elaboración de la Política de Descentralización de Chile, los que se realizaron en cada una de las 16 regiones del país. La actividad estuvo encabezada por la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Francisca Perales; junto a la representante residente del PNUD en Chile, Georgiana Braga-Orillard; al gobernador regional, Claudio Orrego, además de alcaldes, alcaldesas y autoridades locales. En la oportunidad, la titular de la Subdere, Francisca Perales, señaló que "el objetivo de la elaboración de la Política de Descentralización es precisamente construir esa imagen, a diez años de iniciado este proceso, que podamos cerrarla en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, pero que, además, fije los marcos sobre cómo avanzar en la agenda de descentralización para los próximos dos gobiernos. En el entendido de que la descentralización es una decisión ya tomada por el Estado chileno y que fue una decisión que empezó a avanzar a propósito de la constitución de los gobernadores regionales como representantes políticos". Además, sostuvo que "la descentralización no es un fin en sí mismo, sino que más bien es un medio para conseguir bienestar, para poder conseguir equidad territorial, que el estado pueda hacerse presente en lugares donde actualmente no está presente y que al mismo tiempo lleve esa agenda de bienestar al ciudadano y ciudadana, que es el fin último por el cual la política existe, la política tiene que ser algo que beneficie a la ciudadanía y responda a la necesidad de las personas. Es por eso que creemos que una política de descentralización lo que hace es fortalecer también el sistema democrático de nuestro país". Por su parte, la Representante Residente del PNUD en Chile, Georgiana Braga-Orillard, señaló que "lo más importante, es que aquí se logró una información invaluable, que ya hemos empezado a sistematizar y vamos a entregar a la Subdere este compilado de planteamientos locales, de sueños, de deseos y de necesidades que defiendan este convencimiento que tenemos de trabajar en la descentralización para aportar y generar estas respuestas para que sean más justas, más eficaces, y que las necesidades y las políticas tengan pertinencia local. Si una política no tiene pertinencia local, no hace sentido". En tanto, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego agregó que "la coordinación se hace en los territorios, entonces, este diálogo que tenemos hoy día, es la manera de seguir avanzando". El pasado viernes 2 de agosto, cerró la consulta ciudadana que tuvo una participación de más de tres mil personas, lo que en conjunto a los encuentros macrozonales y los diálogos regionales, va a permitir diseñar una política de descentralización que pueda ser validada desde la ciudadanía. Próximos hitos Luego del proceso participativo, la siguiente etapa será la sistematización y elaboración del texto definitivo junto con la validación de las autoridades, instancia que se llevará a cabo de julio a septiembre para luego hacer entrega al Presidente de la República, Gabriel Boric, de la Política de Descentralización de Chile en el último trimestre de este año. Posteriormente, se llevará a cabo la difusión del texto de la Política de Descentralización de Chile al mundo político, social, académico y privado.