GRUPO LUKSIC PRESENTA CONSULTA PARA LOCOMOTORA DE HIDRÓGENO VERDE EN CHILE.

El 22 de julio, el Grupo Luksic presentó la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA para la «Optimización tecnológica para el transporte ferroviario de concentrado de cobre RCA 0186/2012». Esta consulta busca viabilizar el funcionamiento de la locomotora de hidrógeno verde que llegará próximamente.

En la consulta se solicita un pronunciamiento al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sobre si el proyecto «Hidrógeno verde FCAB» debe someterse al SEIA. La modificación consiste en la incorporación de una locomotora impulsada por baterías de Li-ion y una celda de combustible alimentada por hidrógeno verde.

​La iniciativa incluye la construcción y operación de una estación dispensadora de hidrógeno verde, llamada hidrogenera, que abastecerá la locomotora piloto de FCAB y contará con todos los equipos necesarios para el almacenamiento y compresión de hidrógeno. La inversión estimada en esta iniciativa es de US$ 3,5 millones.

Esta optimización tecnológica permitirá reducir el uso de combustibles fósiles en las operaciones de transporte terrestre, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). FCAB podrá reducir significativamente su aporte en GEI, evitando la emisión de 16,7 toneladas de CO2 al mes.

El proyecto tiene como objetivo reemplazar el uso de combustible diésel, que libera GEI a la atmósfera, por el uso de hidrógeno generado mediante energía renovable no convencional (ERNC). Esta acción forma parte del plan de reducción de emisiones totales de CO2 en un 30% para el año 2030.

Operación y suministro de hidrógeno verde

La locomotora piloto se utilizará en una primera etapa para el transporte de carga en tramos dentro de la ciudad de Antofagasta. Dependiendo de los resultados de las pruebas, se evaluará la posibilidad de ampliar el tramo de operación a otros sectores de la ruta.

El suministro de hidrógeno verde será realizado por un proveedor externo, Indura, y será transportado en camiones tipo Tube-Trailer hasta la planta de FCAB en Antofagasta. El hidrógeno será comprimido y almacenado para su transferencia a las unidades dispensadoras de la locomotora.

Proyecto no obligado a someterse al SEIA

Según el Grupo Luksic, el proyecto «Optimización tecnológica para el transporte de concentrado de cobre» no está obligado a someterse al SEIA, ya que no representa un cambio significativo en el proyecto original aprobado en 2012. Además, la capacidad máxima de almacenamiento de hidrógeno del proyecto no alcanza el umbral establecido por la normativa para someterlo al SEIA.

En resumen, el Grupo Luksic ha presentado una consulta de pertinencia para viabilizar la puesta en marcha de la primera locomotora que funcionará con hidrógeno verde en Chile. Esta iniciativa busca reducir el uso de combustibles fósiles y las emisiones de GEI, contribuyendo así a la acción climática y la reducción de emisiones de CO2.

