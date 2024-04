HITO A FAVOR DE LA CONSERVACIÓN MARINA: CAMPAÑA BOSQUES AZULES SUMA MILES DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

En un mundo donde la indiferencia parece ser moneda corriente, donde la magnitud de los desafíos ambientales puede abrumar incluso a los más comprometidos, surge un rayo de esperanza en la forma de la Campaña "Bosques Azules". Con miles de seguidores en redes sociales, este movimiento ha logrado un hito significativo a favor de la promoción en la conservación marina, recordándonos la importancia vital de preservar los océanos para las generaciones venideras.



Campaña "Bosques Azules"



Cabe recordar, que la campaña ciudadana fue impulsada en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos el 2023, inicialmente como espacio comunicacional "Bosquesazules.cl", que busca concientizar, educar e informar sobre la importancia de los bosques de macroalgas o algas pardas, también conocidos como huirales.



El principal objetivo de esta campaña es poner en valor los servicios ecosistémicos que brindan los bosques de macroalgas, mediante contenidos informativos que ayuden a impulsar políticas públicas para su conservación: "Hemos decidido iniciar esta campaña comunicacional de educación y sensibilización ambiental marina, para la protección de los bosques azules, bosques de huiro y cochayuyo que producen el oxígeno que respiramos, que sustentan más de 150 especies, mucha de ellas de alto valor comercial", se señala desde la coordinación de la campaña.



Los "Bosques Azules" representan un concepto fundamental para la salud de nuestros mares. Son vastas extensiones de algas marinas que no solo proporcionan un hábitat crucial para innumerables especies marinas, sino que también actúan como sumideros de carbono, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. En particular, en la pintoresca Patagonia de Chile, estos bosques submarinos son un tesoro natural, albergando una biodiversidad única y sosteniendo comunidades costeras enteras. La Patagonia Chilena tiene una de las mayores extensiones de bosques de Huiro del Mundo y nuestro país posee un tercio de Huiro flotador, también conocido como sargazo o canutillo.



Más de 10 mil seguidores solo en Instagram



La Campaña "Bosques Azules" ha logrado un hito importante: despertar y movilizar a miles de personas a través de las redes sociales. Sólo en Instagram (https://www.instagram.com/bosquesazules.cl/) ya tiene más de 10 mil seguidores, fomentando un cambio de actitud hacia la conservación marina. Su enfoque pragmático, combinado con una pasión palpable por el océano, ha tocado los corazones de personas de todas las edades y orígenes.



En un momento en que los informes sobre la pérdida de biodiversidad y el aumento de la contaminación marina son desalentadores, esta demostración de apoyo y solidaridad recuerda que aún hay esperanza. "Cada acción, cada voz que se alza en defensa de nuestros océanos, es un paso hacia un futuro más sostenible y próspero", señalan desde la campaña.



Sin embargo, de acuerdo a sus impulsores desde la Patagonia, este hito es solo el comienzo de un viaje más largo y desafiante. "La protección de los "Bosques Azules" y la conservación marina en general requiere un compromiso continuo y acciones concretas. Es responsabilidad de todos, asegurar que nuestros océanos prosperen y que las generaciones futuras hereden un planeta saludable y vibrante".



La Campaña "Bosques Azules", insta a redoblar esfuerzos, a unirnos en solidaridad por la causa común de preservar los océanos. "Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta causa y juntos podemos lograr un cambio significativo. Con el compromiso y la determinación adecuados, podemos asegurar que los "Bosques Azules" continúen floreciendo, brindando vida y esperanza a las generaciones venideras", indican desde la campaña.



El destacado biólogo chileno Mauricio Palacios, referente internacional en el estudio de las macroalgas subantárticas, señala sobre la campaña: "Lo que está haciendo la campaña de Bosques Azules es un llamado de atención tanto autoridades a la ciudadanía, al público en general sobre el rol que juegan los ecosistemas de alga y los bosques de huiro en el país, particularmente en la Patagonia y eso, obviamente aporta a la discusión".



