IPSOS CHILE: 71% CREE QUE EL PAÍS DEBERÍA HACER MÁS EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

​La consultora internacional Ipsos publicó su más reciente informe llamado “Día de la Tierra 2024”, realizado a más de 24 mil personas en 33 países del mundo, incluido Chile, en el cual se muestra cómo ha ido evolucionando la percepción de las personas con respecto al cambio climático.

Gobiernos, empresas e individuos

Un 31% de los encuestados a nivel mundial cree que su Gobierno tiene un plan claro para que tanto las empresas como las personas puedan enfrentar el cambio climático, misma cifra que el año pasado. En este punto, el ranking es encabezado por China (75%) e India (73%). Chile ocupa el puesto 19 a nivel global, con un 28%.

Un 72% de los chilenos cree que si la gente no actúa ahora para combatir la crisis ambiental le fallaremos a las próximas generaciones, y un 71% piensa que se debería hacer más en la lucha contra el cambio climático. Pese a esto, el estudio mostró que solo un tercio de la población global ve a su país como un líder mundial en la lucha contra la crisis climática. En Chile, sólo el 28% lo ve como un referente en esta materia.

“Los resultados muestran que a pesar del liderazgo que ha tomado Chile en Latinoamérica en materia ambiental, hay una falta de comunicación los esfuerzos hacia la ciudadanía. Nuestro país destaca en la transición hacia el uso de energías limpias, por poner un ejemplo, pero es algo que no es conocido por la población general” explica Miguel Pinto, Subgerente de Estudios Públicos de Ipsos Chile.

Aumento de la apatía y fatiga climática

El 73% de los chilenos estima que, si todos hicieran pequeños cambios en sus vidas cotidianas, se podría generar un gran impacto en la lucha contra el cambio climático. A nivel global, el 69% de la población piensa lo mismo.

Respecto a la afirmación “ahora no es momento de invertir en medidas para reducir el cambio climático, debido a las condiciones económicas”, un tercio de los chilenos está de acuerdo. Además, el 30% afirma que estaría dispuesto a pagar más impuestos para ayudar a prevenir el cambio climático.

Un 26% de los encuestados nacionales cree que el cambio climático está fuera de nuestro control, y que ya es tarde para revertirlo. Por contrapartida, el 47% siente que aún se puede hacer algo al respecto.

“Entre los chilenos y chilenas existe una predisposición a contribuir desde la acción individual, pero la falta de educación en temas de medio ambiente es una barrera que se debe trabajar, para que pasemos de la preocupación a acciones concretas. En eso tiene mucho por hacer el Estado, pero también las empresas. El cambio que trae la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) que conecta a quienes producen desechos con los hogares que deben clasificar los residuos, es parte del camino que debemos recorrer para facilitarle la tarea a las personas” añade Miguel Pinto.

¿Deberían hacer más los países desarrollados?

Respecto a los países desarrollados, el 44% de los chilenos cree que son ellos quienes lideran la lucha contra el cambio climático, y el 75% asegura que las potencias mundiales tienen que hacer más por esta causa. Además, el 71% de los encuestados nacionales piensa que no podemos abordar completamente el cambio climático a menos que todos los países trabajen juntos.

En promedio de 33 países, cerca de dos tercios (63%) están de acuerdo en que “es correcto” que los países desarrollados (como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y Francia), que son los que más han contribuido a la emergencia climática al producir la mayor parte de las emisiones de carbono, paguen más para resolver el problema. Los habitantes de estos países son los que menos están de acuerdo con esta consigna. Por ejemplo, en Francia, 54% está de acuerdo; en Alemania, 54%; en Gran Bretaña, 52%; en Estados Unidos, 49%; y en Canadá, 47%. En Chile, el 69% está de acuerdo con esta idea.

Conceptos erróneos y brecha creencia/realidad

Frente a las acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, la gente no siempre se inclina por los comportamientos más eficientes. El 38% piensa que cambiar a energías renovables es la acción con mayor impacto que puede realizar, la cual figura 4° en el ranking real de reducción de emisiones. Por otro lado, el 34% piensa que reciclar es su mejor manera de contribuir, pero esta acción aparece en la puesto 60 de ese mismo listado.

La tercera actividad que muestra más adeptos a favor es usar menos embalajes (34%), que en el ranking real de actividades aparece en la colocación 38. Luego figura utilizar equipos de cocina más eficientes energéticamente, con un 22% de respaldo y que aparece en el puesto 9 del ranking real de medidas más útiles en la reducción de emisiones.

Vivir sin automóvil es la medida más útil en contra del cambio climático, pero sólo el 17% de la población mundial está dispuesta a adoptarla como comportamiento a seguir.

En relación a los incentivos para actuar en contra del cambio climático, el 49% de los encuestados nacionales cree que se vería motivado si hubiese un fácil acceso a la información sobre las medidas para tomar a diario, y un 47% se inclina por la existencia de un estímulo económico o reducción de impuestos que permita bienes y servicios más amigables con el medioambiente.

Abandonar los combustibles fósiles

En promedio en los 33 países, dos de cada tres piensan que la transición a las energías renovables tendrá un impacto positivo en la calidad del aire (65%), la naturaleza (63%) y la lucha contra el cambio climático (63%). En Chile la tendencia es similar, con un 62%, 64% y 61% respectivamente.