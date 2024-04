MATHESON PROPONE QUE FONDOS DE LA LEY ESPEJO SEAN UTILIZADOS PARA SUBVENCIONAR LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE GAS NATURAL EN VEHÍCULOS PARTICULARES

​La "Ley Espejo" nace en 2009, luego que parlamentarios regionalistas exigieran un financiamiento idéntico al que realiza el Estado para el Transantiago, pero destinado a sus regiones. A raíz de esto se creó un presupuesto de igual monto, pero dirigido a mejorar las condiciones de transporte y conectividad en regiones. Sin embargo, con el paso del tiempo, este propósito se ha ido transformando y actualmente los recursos ingresan directamente a las arcas de los Gores y son de libre disposición.



La propuesta del diputado Christian Matheson, se justifica a su juicio, en la necesidad de una política que beneficie a todos los magallánicos.



"Desde el comienzo de esta legislatura hemos pedido al gobierno del presidente Boric la eliminación del impuesto específico a los combustibles para Magallanes. Esto, por las constantes alzas en los precios de bencinas y del petróleo diésel y que han llevado a Magallanes tener uno de los precios más elevados del país, lo que está afectando a la clase media y sectores vulnerables de nuestra Región", explicó Matheson.



"Si estos fondos espejos dependen de la cartera de proyectos del Gobierno Regional le solicitó al gobernador regional, ponga como prioridad a los magallánicos y estos fondos sean destinados a subvencionar la instalación de equipos de gas natural para vehículos particulares de las personas de clase media y los de menores ingresos. Me podrán decir que estos recursos deben ir a mejorar la infraestructura vial o a implementar sistemas de locomoción pública, pero la verdad es que se han utilizado en cualquier cosa y pienso es hora de beneficiar con estos recursos a una inmensa mayoría de los vecinos de nuestra región".



"El transporte privado, en una Región con clima riguroso como la nuestra, también debe ser una prioridad para los gobernantes, y más aún considerando que un alto porcentajes de las familias que la componen poseen vehículo propio, porque dicho sea de paso el tener un vehículo en Magallanes, no es un lujo, es una necesidad", detalló el legislador.



Además, Matheson, sostiene que a pesar que lleva varios años implementada la ley N° 20.378 de Fondo de Apoyo Regional y nació "por una causa regionalista justa", hay bastante desconocimiento del detalle de las inversiones bajo este concepto. "Lo peor es que no conocemos cuánto llega a la región a través de esta vía, ni tampoco es de público conocimiento en qué se gastan estos recursos".