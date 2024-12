MÁS DE MIL ESTUDIANTES PARTICIPARON DE LA LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2024

Luego de un total de 20 de fechas de competencias, este sábado se puso fin a la Liga Deportiva Escolar 2024 organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, y que contó con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes (IND), Slep Magallanes y la Seremi de Salud.







La jornada de cierre se llevó a cabo en las instalaciones del gimnasio Confederación Deportiva de Magallanes, donde primero se reconoció la participación de los distintos establecimientos educacionales para luego premiar a los equipos ganadores y a los jugadores que tuvieron un desempeño sobresaliente en la mayor parte de las fechas.







De esta manera, la cita deportiva estudiantil más grande de la región en su 5ta versión, logró reunir a un total de 1.500 estudiantes de entre 6 y 12 años, representantes de 31 establecimientos educacionales municipales, subvencionados y particulares de la comuna; sumado a una escuela invitada de Porvenir. De esta manera, fueron más de 125 los equipos conformados bajo las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12; para las disciplinas de voleibol, básquetbol, futsal y balonmano.







"Por quinto año consecutivo como municipio tenemos esta liga deportiva estudiantil, con 31 colegios y más de mil alumnos para cuatro deportes, donde hemos generado una dinámica espectacular gracias a la Unidad de Deportes y a la Fundación de Deportes de la Municipalidad de Punta Arenas, que han sido fundamentales para que miles de niñas y niños participen todos los fines de semana haciendo deporte, y también quiero darles las gracias a sus familias y a las comunidades educativas que ayudaron para que esto sea todo un éxito", destacó el alcalde la comuna, Claudio Radonich.







Resultados de la Liga Deportiva Escolar 2024

Voleibol Sub 12 Mixto - Copa de Oro:

Primer lugar: Colegio Alemán (b).

Segundo lugar: Colegio Alemán (d).

Tercer Lugar: Instituto Don Bosco (a).

Jugadora Proyección: Valentina Díaz, Colegio Alemán.

Jugador Proyección: Pedro López, Colegio Alemán.

Balonmano Damas Sub 12 - Copa de Oro:

Primer Lugar: Escuela Villa Las Nieves (a).

Segundo Lugar: Liceo Experimental Umag.





Tercer Lugar: Escuela Villa Las Nieves (b).





Jugadora Proyección: Sofía Garrido, Escuela Villa las Nieves.

Balonmano Varones Sub 12 - Copa de Oro:

Primer Lugar: Liceo Experimental Umag.

Segundo Lugar: Escuela Villa Las Nieves.





Tercer Lugar: Colegio Miguel de Cervantes.





Jugador Proyección: Emilio Pittet, Liceo Experimental Umag.

Básquetbol Damas Sub 12 - Copa de Oro:

Primer Lugar: Colegio Charles Darwin.

Segundo Lugar: Instituto Sagrada Familia.





Tercer Lugar: Colegio Miguel de Cervantes.

Jugadora Proyección: Florencia Galindo, Colegio Charles Darwin.

Básquetbol Damas Sub 12 - Copa de Plata:

Primer Lugar: Escuela Croacia.

Segundo Lugar: Liceo Juan Bautista Contardi.





Tercer Lugar: Colegio Francés.

Básquetbol Varones Sub 12 - Copa de Oro:

Primer Lugar: Colegio Charles Darwin.

Segundo Lugar: Colegio Miguel de Cervantes.





Tercer Lugar: Liceo San José.

Jugador Proyección: Vicente Pérez, Colegio Miguel de Cervantes.

Básquetbol Varones Sub 12 - Copa de Plata:

Primer Lugar: Liceo Juan Bautista Contardi.

Segundo Lugar: Colegio Alemán.

Tercer Lugar: Colegio Francés.

Futsal Damas:

Primer Lugar: Liceo Juan Bautista Contardi.

Segundo Lugar: Colegio Británico.

Tercer Lugar: Escuela Pedro Pablo Lemaitre.

Jugadora Proyección: Trinidad Cisterna, Colegio Británico.

Futsal Varones - Copa de Oro:

Primer Lugar: Liceo San José.

Segundo Lugar: Liceo Juan Bautista Contardi.

Tercer Lugar: Instituto Don Bosco.

Jugador Proyección: Brian Contreras, Liceo San José.





Futsal Varones - Copa de Plata:

Primer Lugar: Colegio Británico.

Segundo Lugar: Colegio Charles Darwin.

Tercer Lugar: Escuela Arturo Prat.





