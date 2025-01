MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ALERTA SOBRE ESTAFA TELEFÓNICA QUE AFECTA A VECINOS

​La Municipalidad de Punta Arenas informó hoy a la comunidad acerca de una preocupante situación que afectó a más de 20 vecinos, quienes durante esta tarde acudieron a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), ubicadas en Avenida 830, y a la Alcaldía, en Plaza Muñoz Gamero 745, solicitando canastas familiares, bonos y subsidios que supuestamente habrían sido aprobados.



La confusión y el malestar de las víctimas se originó tras recibir llamadas desde el número +56 9 72592753, de donde se les solicitó información personal como nombre, RUT y dirección. Posteriormente, se les indicó que habían sido beneficiados y que debían acercarse a las oficinas municipales para retirar los beneficios.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, hizo un enérgico llamado a la comunidad a no prestar atención a este tipo de llamadas y recalcó que la Municipalidad no solicita datos personales a través de ningún medio telefónico. “Queremos enfatizar que la Municipalidad de Punta Arenas no realiza este tipo de gestiones por teléfono. Ante cualquier duda o consulta, les pedimos que se acerquen directamente a nuestras oficinas de Dideco o la Alcaldía para obtener información oficial”, declaró el jefe comunal.



La Municipalidad está tomando medidas para investigar y detener estas acciones fraudulentas que buscan aprovecharse de la buena fe de los vecinos. Asimismo, se hace un llamado a quienes hayan recibido este tipo de llamadas a no entregar ningún dato personal y reportar estos hechos a las autoridades correspondientes para evitar que otras personas sean víctimas de esta estafa.



Para más información y consultas, la comunidad puede dirigirse a:

- Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco): Avenida 830.

- Alcaldía de Punta Arenas: Plaza Muñoz Gamero 745.